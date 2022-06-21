Ученые: Обезьяны любят музыку больше, чем кино 5 21.06.2022, 15:20

Эксперимент проходил в зоопарке Хельсинки.

Ученые из Шотландии и Финляндии разработали «животные версии» Spotify и Netflix и дали обезьянам возможность самостоятельно включать мультимедиа. Оказалось, приматы предпочли бы слушать Arctic Monkeys, а не смотреть «Планету обезьян» — музыка понравилась им больше, чем кино.

Эксперимент проходил в зоопарке Хельсинки. В нем участвовали три бледные саки — обезьяны, обитающие в Бразилии, Гайане, Суринаме и Венесуэле, пишет The Guardian.

В трех интерактивных зонах специального вольера ученые поставили инфракрасные датчики. В этом помещении приматы могли включать на экране видео или звуковую дорожку. Они воспроизводилось, пока бледные саки сами не выключали их.

Оказалось, обезьяны включали аудиофайлы в два раза чаще, чем визуальные. То есть они предпочитали слушать музыку, а не смотреть кино.

Среди видеофайлов приматы чаще выбирали сцены с подводным миром — конкуренцию им составляли ролики с червями и абстракциями. Среди аудиодорожек самой популярной оказалась написанная человеком музыка, а не шум дождя или улицы.

Результаты исследования помогут ученым поддерживать ментальное здоровье животных, содержащихся в неволе.

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