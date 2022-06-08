Опубликовано видео с места авиаудара РФ, в результате которого погибли белорусские дальнобойщики 2 8.06.2022, 20:02

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Российские самолеты, которые бомбили Коростень, взлетали с белорусского аэродрома.

На днях Александр Лукашенко наградил сотрудников КГБ за «тайную спецоперацию» по вывозу застрявших в Украине дальнобойщиков. На БТ показали «документальный» фильм «Дороги домой», посвященной этой «спецоперации». И Лукашенко, и авторы фильма упомянули двух белорусских дальнобойщиков, погибших в марте этого года в украинском городе Коростень.

Украинское издание Times.zt рассказало, как все было на самом деле.

Издание утверждает, что российские самолеты, которые бомбили Коростень, взлетали с белорусского аэродрома — предположительно в Барановичах.

«Украинской полиции удалось точно установить один из самолетов — Су-25СМ, приписанный к 18-му полку штурмовой авиации в Приморском крае. Пилот свою задачу выполнил, но в Барановичи так и не вернулся. Самолет был сбит украинскими военными. Пилот, предположительно полковник Александр Зарипов, погиб. Его останки вперемешку с ошметками самолета оказались разбросаны по полю недалеко от Коростеня. Одна из бомб, сброшенных с самолета, попала на территорию бывшего фарфорового завода, где теперь находился офис компании UPG, нефтебаза и СТО с парковкой для грузового транспорта», — пишут журналисты.

Там же находились и припаркованные белорусами фуры. Во время авиаудара погибли три человека — двое из них оказались белорусскими дальнобойщиками.

На видео, которые опубликовали украинские СМИ — съемка камер наблюдения на территории СТО после авиаудара, а также видеозапись с камеры мобильного телефона неизвестного, осматривающего тело белоруса.

(Осторожно! Жесткое видео!)

«Сгоревший водитель, белорус. Видно, как догорает тело», — комментирует голос за кадром.

На видео украинских СМИ также осмотр украинскими экспертами остатков сбитого российского самолета — журналисты уверены, что именно он наносил удары по промзоне в Коростене.

Съемки промзоны сразу после авиаудара можно верифицировать по снимкам Госпрогранслужбы Украины, сделанными утром 10 марта. На них можно увидеть тот же грузовик. И тело погибшего.

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