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Василий Парфенков: Белорусы защищают Украину

  • 9.07.2022, 18:27
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Василий Парфенков: Белорусы защищают Украину

Одно из последних видео белорусского героя.

Полк Кастуся Калиновского сообщил о вероятной гибели под Лисичанском белорусского добровольца Василия Парфенкова. Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина вспоминает героя на своей странице в «Фейсбуке».

«Говорят, под Лисичанском погиб Василий Парфенков. Не хочу в это верить. За личное мужество бесстрашный, бескомпромиссный, добрый, честный Вася в 2015 году был награжден Национальной премией за защиту прав человека, учрежденной «Хартией-97». Парфенков воевал в Украине с 2014 года, до этого несколько лет провел в тюрьме за участие в протестах в Беларуси.

Чтобы вручить Васе премию, я приезжала в Киев. Молчаливый и спокойный, он ничем не хвалился и ни на что не жаловался. Настоящий герой, а, может быть, блаженный в христианском понимании?..

Перед глазами одно из последних его видео, где Вася сидит в окопе, измученный, уставший и чуть слышно произносит: «Мне обидно, когда говорят, что белорусы предатели, что они для украинцев умерли… Но мы есть, мы здесь…»

Василий Парфенков отдал свою жизнь за белорусов и украинцев.

Мы должны об этом помнить», — пишет Наталья Радина.

Также главный редактор сайта Charter97.org опубликовала одно из последних видео Василия Парфенкова:

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