Спикер Эрдогана обрушился с критикой на Россию 8.01.2023, 3:55

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Ибрагим Калин

Ибрагим Калин заявил, что российские бомбардировки затягивают войну.

Потенциальные переговоры между Украиной и Россией о завершении войны осложняются российскими обстрелами. Об этом в интервью CNN заявил спикер президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана Ибрагим Калин.

«Российские бомбардировки затягивают эту войну и усложняют любые переговоры», — рассказал он.

По словам спикера, Эрдоган призвал и российского лидера Владимира Путина, и украинского лидера Владимира Зеленского к взаимному прекращению огня.

«Война сейчас зашла в тупик: ни одна из сторон не может одержать решающую победу на поле боя. Но мы продолжим работу над прекращением огня, особенно вокруг Запорожской АЭС. Атомная электростанция является самой большой угрозой безопасности для каждого», — подчеркнул он.

Калин объяснил, что президент Турции, общаясь с украинским и российским лидерами, стремился добиться локального прекращения огня, что могло бы стать предпосылкой к определенному началу переговорного процесса. Это было главной целью Эрдогана. Однако, отметил Калин, ни одна из сторон сейчас не готова сложить оружие и сесть за стол переговоров.

«Мы обеспокоены тем, что в течение следующих нескольких месяцев мы увидим дальнейшую эскалацию конфликта в Украине», — заявил он.

Он подчеркнул, что Украина «должна увидеть какие-то конкретные шаги с российской стороны», в частности, план вывода войск с территории Украины и обмен пленными, освобождение Запорожской АЭС, продление зернового соглашения.

«Если этого не произойдет, если война будет продолжаться и дальше, я думаю, что 2023 год будет еще более трудным для мировой экономики, для энергетической безопасности, для зерновой и продовольственной безопасности», — цитирует Калина издание.

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