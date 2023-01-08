Мощные взрывы в Крыму: атакован Джанкой 8.01.2023, 8:36

8,374

Взрывы прошли в тот момент, когда на полуострове звучала тревога.

В аннексированном Крыму произошли мощные взрывы. Вечером 7 января их услышали жители Джанкоя. Об этом сообщает РИА «Мелитополь».

Отмечается, что взрывы прозвучали в тот момент, когда на полуострове была объявлена воздушная тревога.

«Джанкой, Крым – слышны взрывы. 22:38 Воздушная тревога в Крыму», – говорится в сообщении.

Это подтвердил и журналист Андрей Цаплиенко. Однако стоит отметить, что оккупанты пока ничего не объяснили и не выдвинули свою версию «бавовны».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».