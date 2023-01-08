Мощные взрывы в Крыму: атакован Джанкой
- 8.01.2023, 8:36
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Взрывы прошли в тот момент, когда на полуострове звучала тревога.
В аннексированном Крыму произошли мощные взрывы. Вечером 7 января их услышали жители Джанкоя. Об этом сообщает РИА «Мелитополь».
Отмечается, что взрывы прозвучали в тот момент, когда на полуострове была объявлена воздушная тревога.
«Джанкой, Крым – слышны взрывы. 22:38 Воздушная тревога в Крыму», – говорится в сообщении.
Это подтвердил и журналист Андрей Цаплиенко. Однако стоит отметить, что оккупанты пока ничего не объяснили и не выдвинули свою версию «бавовны».