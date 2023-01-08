Под Бахмутом ВСУ положили четыре штурмовых группы «Вагнера» в полном составе 2 8.01.2023, 8:58

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Поле усеяно телами ликвидированных наемников.

Военные ВСУ показали поле под Бахмутом, усеянное телами российских наемников, которых «Вагнер» даже не пытался эвакуировать.

На Бахмутском направлении оккупационная армия РФ несет тяжелейшие потери. Подступы к городу усеяны телами российских наемников ЧВК «Вагнер». Поле, заваленное трупами «вагнеровцев», с помощью беспилотника сфотографировали ВСУ.

Кадры опубликовал Telegram-канал «Украина 365».

Военные показали небольшой участок поля под Бахмутом, на котором лежат не менее трех десятков российских оккупантов.

По данным журналиста Юрия Бутусова, там уничтожены четыре штурмовых группы российской ЧВК «Вагнер».

«ВСУ положили их в полном составе удобрять это поле навсегда», - сообщил военкор.

Судя по всему, «Вагнер» даже не пытался эвакуировать своих «двухсотых».

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