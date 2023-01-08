В Армении протестующие пикетировали российскую военную базу 9 8.01.2023, 16:58

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На акцию люди пришли с плакатами «Долой русско-турецкую оккупацию».

В Армении протестующие пикетировали 102-ю военную базу РФ в Гюмри. Как сообщают сами организаторы, полиция задержала более 100 человек.

Протестующие потребовали открыть заблокированный Азербайджаном Лачинский коридор, — единственную дорогу, связывающей Армению с республикой. Дорога находится в зоне ответственности российских миротворцев в Арцахе (Нагорный Карабах).

«Мы требуем от так называемых миротворцев открыть коридор, за работу которого они отвечают. Путин действует в связке с Турцией и Азербайджаном против Армении, а премьер Никол Пашинян не защищает интересы нашего народа», — заявили в НДП. На акцию люди пришли с плакатами «Долой русско-турецкую оккупацию» и «Требуем миротворцев ООН в Арцахе».

Стоит отметить, что 12 декабря утром Лачинский коридор перекрыли люди с азербайджанскими флагами, заявившие, что они экоактивисты. В Нагорном Карабахе, как утверждают местные СМИ, началась гуманитарная катастрофа.

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