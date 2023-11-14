«Лукашенко был шокирован» 13 14.11.2023, 8:20

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Аналитики рассказали о травме, полученной белорусским диктатором.

Сайт «Зеркало» задался вопросом, почему Лукашенко до сих пор боится протестов? Политолог Александр Класковский считает, что белорусский диктатор понимает, что его «золотой век» прошел:

— Главная причина в том, что в 2020 году Александр Лукашенко был шокирован масштабом протестов. Сверху была спущена установка поддерживать высокий уровень страха в обществе. Думаю, Лукашенко в глубине души понимает, что, хотя протесты уже закатаны в асфальт, золотой век для него прошел и нового всплеска народной любви не будет.

Политолог Валерий Карбалевич выразил мнение, что Лукашенко получил травму:

— По объективным причинам власти боятся повторения событий 2020 года. Травма, которую тогда получила власть, никак не заживает. Поэтому, чтобы компенсировать это, организуются все новые и новые облавы на людей, задержания, аресты, суды и наказания, — отмечает аналитик.