Популярный украинский блогер выпустил видео о Полку Калиновского
- 22.02.2023, 23:03
- 2,208
Белорусские добровольцы воюют на передовой.
Популярный украинский блогер Владимир Золкин выпустил видео о Полку имени Кастуся Калиновского.
«Мне удалось связаться с бойцами полка Кастуся Калиновского. Найти их и договориться об интервью было непросто», - написал блогер.
С первых дней полномасштабной войны белорусские добровольцы из Полка Калиновского полка защищали Киев, Ирпень и Бучу, сражались в Николаеве и Запорожье. Теперь встали на защиту Бахмута.
«Полк Калиновского будет воевать до полной победы Украины над Россией и свержения диктатуры Лукашенко в Беларуси», - говорится в подписи к видео.