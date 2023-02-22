Популярный украинский блогер выпустил видео о Полку Калиновского 22.02.2023, 23:03

2,208

Белорусские добровольцы воюют на передовой.

Популярный украинский блогер Владимир Золкин выпустил видео о Полку имени Кастуся Калиновского.

«Мне удалось связаться с бойцами полка Кастуся Калиновского. Найти их и договориться об интервью было непросто», - написал блогер.

С первых дней полномасштабной войны белорусские добровольцы из Полка Калиновского полка защищали Киев, Ирпень и Бучу, сражались в Николаеве и Запорожье. Теперь встали на защиту Бахмута.

«Полк Калиновского будет воевать до полной победы Украины над Россией и свержения диктатуры Лукашенко в Беларуси», - говорится в подписи к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».