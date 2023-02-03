«За два часа до гибели Эдуард перестрелял российский десант» 5 3.02.2023, 11:31

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Эдуард Лобов

Друзья и побратимы рассказали о добровольце Лобове.

Белорус Эдуард Лобов погиб 26 января в боях около украинского Угледара. Последние три года он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных запорожцев. Эдуарду было 34 года, передает «Радыё Свабода».

Известность в Беларуси Эдуард Лобов приобрел в 2010 году, когда за день до «президентских выборов» его арестовали вместе с соратником по «Молодому фронту» Дмитрием Дашкевичем. В результате Эдуарда осудили на 4 года заключения. Наказание он отбывал в колонии «Волчьи норы» под Ивацевичами. На свободу вышел, полностью отбыв срок.

«Выбрался с автоматом из окопа»

В 2015 году Лобов поехал на войну в Украине. Сначала служил в батальоне «Правый сектор», потом в 8-м отдельном полку специального назначения в Хмельницком. В последнее время вместе с бригадой «Черных запорожцев» квартировался в Белой Церкви.

На войне Эдуард был стрелком из гранатомета и американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Украинский воин Иван «Койот» говорит, что белорус абсолютно виртуозно стрелял из гранатомета.

«Впечатление было, что он якобы играет в Angry Birds, настолько хорошо получалось. А вот с Javelin у меня получалось лучше, поэтому мы друг друга хорошо дополняли», — говорит «Койот».

Ивана ранили за пару часов до того, как Эдуард погиб. Именно действия Лобова спасли жизнь украинскому солдату.

«Россияне высадили десант недалеко от его позиции. Эдуард выбрался из окопа и спокойно, одиночными выстрелами из автомата перестрелял их всех. Сначала мы говорили о пятерых убитых им врагов, но потом около того места нашли пятнадцать трупов российских военных», — рассказывает побратим Эдуарда, белорус Александр Молчанов. Именно те действия Лобова позволили эвакуировать с поля боя «Койота».

«Очень правильный человек»

Смертельное ранение Лобов получил от попадания осколка танкового снаряда, когда белорус стрелял по танку из Javelin. Это был ближний бой, быструю эвакуацию сделать не могли.

- Я знал Эдуарда три года, это был очень правильный человек. Ему отказывались давать украинское гражданство, что-то морозили. Он очень опытный воин, ответственный, много знал и умел. Многие контрактники даже такого не умели, - говорит Иван «Койот».

Александр Молчанов добавляет, что Лобов тщательно изучал военное дело.

- Он прошел подготовку в спецназе, это стандарты стран НАТО. В боях он действовал грамотно, решительно и смело. Казалось, он вообще не чувствует страха, - говорит Молчанов.

«Распространял в армии самодельные листовки»

К «Молодому фронту» в 2010 году Лобов присоединился достаточно случайно. Когда служил в Витебском десанте, туда попал молодофронтовец из Гомеля Андрей Тенюта.

- Я разговаривал по-белорусски. Возможно, Эдика это заинтересовало. Он всегда был патриотом, но ни с чем национальным еще не сталкивался. Он служил на полгода старше меня. Когда меня посадили на гауптвахту, то Эдуард самостоятельно сделал листовки и наклеивал их на территории воинской части и около нее. Писал, что хватит терпеть военные бесчинства. Когда я выходил из «губы», то его как раз туда отвозили, — рассказывает Тенюта.

Парень говорит, что Лобову всегда было интересное военное дело, он идеально знал все характеристики оружия. Примечательно, что после того случая с гауптвахтой командир роты лишил Эдуарда возможности прыгать с парашютом. А вот Тенюту, наоборот, всячески пытались заинтересовать службой.

- Давали возможность стрелять из всего, прыжки тоже были... Когда я приезжал из Гомеля в Минск (это было утром, часов в 5-6 часов), то Эдуард всегда встречал меня на вокзале. Мы вместе гуляли, изредка сидели в кафе, потому что денег не было. Он мне показывал Минск, свои любимые места, - рассказывает Тенюта.

«Стремился остановить зло»

Иван «Койот» говорит, что спрашивал у Лобова, почему он приехал из Беларуси воевать в Украину.

- Он сказал, что мы близкие народы. У нас есть один враг. Я знаю, что он мечтал уволиться из армии, получить украинское гражданство, построить дом. Он верил в идеальное общество, отстаивал его принципы. Мы даже не знали, что об Эдуарде была страница в Википедии. Никогда этим не хвастался, был скромным, - говорит Иван.

Александр Молчанов добавляет, что Эдуард видел, какое зло Россия несет не только Украине, но и всем странам Восточной Европы.

«Поэтому он стремился, как мог, остановить это зло», - говорит побратим.

Все собеседники журналистов утверждают, что Эдуард не боялся смерти. Он участвовал в боях за освобождение Киевской области, потом был в Чернобыле.

«О жене говорил, что пока не планирует, так как тяжело это во время службы. Мы же постоянно на каких-то «помойках», полигонах. Говорил, ну какая нормальная женщина будет ждать мужика, которого видит максимум 15 дней в году? Знаю, что у него была небольшая квартира в Хмельницком, но почти все время жил в казарме», — говорит Иван.

Эдуард Лобов стал по меньшей мере 19-м белорусским добровольцем, погибшим с начала крупномасштабной войны, защищая территориальную целостность Украины.

Отметим, что в 2014 году сайт Charter97.org объявил его лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

В субботу, 4 февраля, в 14:00 в Соборе Святого Александра (Главный костел Киева) пройдет прощание с Эдуардом Лобовым.

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