Позор в Мачулищах: самолет А-50 «защищает» родину Чехова 5 4.03.2023, 8:50

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Лукашенковская пропаганда не справилась с задачей.

Как сообщал сайт Charter97.org, поврежденный в результате атаки дрона на аэродром в Мачулищах самолет-разведчик А-50У был отправлен из Беларуси на ремонт в Россию. Официальная пропаганда попыталась скрыть этот факт, распространив фейк о якобы проведенном А-50 «облете границ Беларуси».

«В истории с российским самолетом в Мачулищах у официального Минска получилось «как всегда», — пишет по этому поводу политолог Александр Фридман.

«Пропаганда лезла из кожи вон, пытаясь доказать, что с ним все порядке. Западные СМИ сообщения из Минска, однако, проигнорировали. Российские военкоры озадачились видео, на котором дрон беспрепятственно прилетает на аэродром и садится на тот самый самолет, который, как теперь выясняется, находится в Таганрогском авиационно научно-техническом комплексе имени Бериева.

А что он там делает? Не иначе как вышел на боевое задание и защищает родину Антона Чехова от «украинских нацистов», — отмечает эксперт.

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