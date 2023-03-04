В Беларуси хотят снизить беспошлинный порог для ввозимых из-за границы товаров 6 4.03.2023, 16:20

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В пять раз.

В ЕАЭС обсуждают снижение беспошлинного порога с 1 000 евро. Страны Евразийского экономического союза будут вырабатывать консолидированное мнение по этому вопросу, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

Он отметил, что ряд стран предлагает снизить порог, действующий на текущий момент. С 1 апреля порог беспошлинной онлайн-торговли должен упасть с €1 000 до €200.

Отвечая на вопрос, в связи с чем ведется такое обсуждение, глава Коллегии ЕЭК сказал:

— Для того чтобы действительно ориентировать население на отечественные товары, не только на импорт.

Беспошлинный лимит

Ранее в Евразийской экономической комиссии сообщали о продлении до 1 апреля 2023 года срока действия увеличения лимита беспошлинного ввоза товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в рамках интернет-торговли с €200 до €1 тыс. Речь идет о ввозе товаров для физических лиц. Если стоимость посылки превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее €2 за 1 кг.

По мнению комиссии, эта мера позволяет поддержать граждан, заказывающих товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах, а также избежать дефицита товаров.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

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