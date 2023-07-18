Где находятся и как выглядят самые дешевые хаты под дачу 2 18.07.2023, 16:35

Несколько вариантов домов от 800 долларов.

Имеет ли смысл покупать старую хату под дачу, учитывая, что нужно будет вложиться в ее ремонт? Почему бы и нет, если она находится не на краю земли, а владелец готов отдать ее за символическую цену. Realt собрал несколько вариантов домов от 800 долларов.

Победитель, Вилейский район, 65 км от МКАД

Месторасположение хорошее — вокруг леса и охотничьи угодья, в 6 километрах - Вилейское водохранилище. Деревня небольшая, всего 30 дворов.

Дом нежилой и, похоже, отключен от электросети, но выглядит еще крепким. Земли много — 25 соток. На участке имеется еще одно строение, которое можно использовать как баню.

Территория огорожена. За все просят 2 000 долларов.

Трояново, Копыльский район, 115 км от МКАД

Это довольно большая деревня в 13 километрах от Копыля и в 19 — от Несвижа. Дом находится на краю деревни, соседей нет.

Хата здесь 1962 года постройки, деревянная, под фальцевой крышей. Общая площадь не указана. Судя по фото, она еще довольно крепкая, не заброшенная.

Отопление печное, имеется колодец во дворе.

Участок 25 соток, ухоженный, с крепкими сараями и гаражом. Продается за 2 000 долларов, покупателю обещают торг.

Орешковичи, Березинский район, 115 км от МКАД

Укромное место рядом с Березиной — тихая деревня, вокруг леса. Но сюда ведет асфальтированная дорога, ходят автобусы.

Дом стоит на высоком бетонном фундаменте, стены крепкие, крыша не протекает. Внутри по фото можно заметить, что в нескольких комнатах ремонтировались полы. Отопление печное, электричество подключено.

Участок небольшой — всего 5 соток. За этот вариант просят всего 800 долларов.

Поповцы, Вилейский район, 107 км от МКАД

Хатка здесь небольшая, но еще крепкая, с целой крышей и не гнилыми полами. В остальном, как пишет владелец, «нужно приложить руки и желание».

Участок небольшой, всего 7 соток. Имеется погреб в хорошем состоянии. Стоимость — 1 300 долларов.

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