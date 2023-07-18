Рушится дисциплина в чиновничьем племени 1 Александр Невзоров

18.07.2023, 16:44

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На указания главы Кремля открыто плюют.

Рушится дисциплина в чиновничьем племени. Бунтуют региональные кровососы, теряют страх. Открыто плюют на указания своего президента.

Судя по официальной стенограмме, размещенной на сайте Кремля, Путин имел крайне любопытную беседу с иркутским губернатором-Кобзевым. Разумеется, шушукались они про свою «спецоперацию» и покойников. Губернатор увлеченно перечислил уже заколбашенных иркутян. Далее дословная цитата по сайту Кремля:

Кобзев: Из них самый молодой, — это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года. Это очень ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце.

Путин: Привет им всем передавайте.

Как сами видите - никакой двусмысленности нет. Двойные толкования неуместны и невозможны. Есть «прямое указание» лично передать «привет» всем иркутским покойникам «сво».

Выйдя из кабинета диктатора, кобзев должен был написать пару прощальных записочек, основательно помочиться,причесаться и проследовать на колокольню Ивана Великого.

80 метров ее высоты должно было хватить, чтобы дисциплинированный губернатор, сделав решительный шаг со звонницы - тут же оказался бы в «нужном месте» и передал бы «привет от президента».

Но!

Вместо этого, губернатор отведал сосисок и салатика в кремлевском буфете (63 руб.+18 руб). Там же побаловался компотом (14 руб), взял «с собой» блинчики с мясом за 110 руб и покинул кремль, даже не взглянув на колокольню Ивана Великого.

Прошла уже пара дней. Под своими могильными плитами, ожидая путинское «чао»извелись-исчесались мертвые орки. Но «привет» им, так и остался не переданным.

Такая вот печальная история.

Александр Невзоров, Telegram

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