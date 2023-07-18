Рушится дисциплина в чиновничьем племени1
- Александр Невзоров
- 18.07.2023, 16:44
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На указания главы Кремля открыто плюют.
Рушится дисциплина в чиновничьем племени. Бунтуют региональные кровососы, теряют страх. Открыто плюют на указания своего президента.
Судя по официальной стенограмме, размещенной на сайте Кремля, Путин имел крайне любопытную беседу с иркутским губернатором-Кобзевым. Разумеется, шушукались они про свою «спецоперацию» и покойников. Губернатор увлеченно перечислил уже заколбашенных иркутян. Далее дословная цитата по сайту Кремля:
Кобзев: Из них самый молодой, — это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года. Это очень ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце.
Путин: Привет им всем передавайте.
Как сами видите - никакой двусмысленности нет. Двойные толкования неуместны и невозможны. Есть «прямое указание» лично передать «привет» всем иркутским покойникам «сво».
Выйдя из кабинета диктатора, кобзев должен был написать пару прощальных записочек, основательно помочиться,причесаться и проследовать на колокольню Ивана Великого.
80 метров ее высоты должно было хватить, чтобы дисциплинированный губернатор, сделав решительный шаг со звонницы - тут же оказался бы в «нужном месте» и передал бы «привет от президента».
Но!
Вместо этого, губернатор отведал сосисок и салатика в кремлевском буфете (63 руб.+18 руб). Там же побаловался компотом (14 руб), взял «с собой» блинчики с мясом за 110 руб и покинул кремль, даже не взглянув на колокольню Ивана Великого.
Прошла уже пара дней. Под своими могильными плитами, ожидая путинское «чао»извелись-исчесались мертвые орки. Но «привет» им, так и остался не переданным.
Такая вот печальная история.
Александр Невзоров, Telegram