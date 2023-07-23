Россия ударила пятью видами ракет по Одессе: разрушен Спасо-Преображенский собор 6 23.07.2023, 8:08

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Есть погибший и множество раненых.

В ночь на воскресенье, 23 июля, в Одессе прозвучала серия взрывов, работала ПВО, однако есть и прилеты. По данным ОК «Юг», российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22м3, а также «Калибрами», «Ониксами», «Искандер-К», а также баллистическими «Искандер-М». Были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб, сообщают украинские СМИ.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что враг запустил ракеты в сторону Одесщины. Атаку на область с применением различных видов оружия подтвердили в Одесской областной военной администрации.

Спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров сообщил, что шла боевая работа.

Кроме Х-22, были зафиксированы пуски крылатых ракет «Калибр» и сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс» в направлении южных областей Украины.

Как сообщали в крымских Telegram-каналах, ракеты «Оникс» враг снова запустил по Украине из оккупированного Севастополя.

В Офисе президента отреагировали на очередную комбинированную массированную атаку на Одесщину, призвав партнеров усилить военную помощь Украине.

«Российские террористы снова атакуют Одессу. Это неприкрытый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей бить по гражданским и инфраструктуре. Больше систем ПРО, а также ATACMS – это поможет Украине», – написал руководитель ОП Андрей Ермак.

Последствия атаки

В ОВА сообщили, что в Одессе в результате атаки РФ есть 18 пострадавших, среди которых четверо детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети. Позже стало известно об одном погибшем гражданском.

«Информация может меняться. Бригады скорой помощи работают на местах», – написал Кипер.

Позже в ГУ НП в Одесской области сообщили, что количество пострадавших возросло до 22 человек.

«Суспільне» пишет, что после взрывов в Одессе вспыхнул пожар. В местных пабликах писали, что во многих домах выбило окна.

В результате обстрела в Одессе есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения, сообщили в ОВА. Было официально подтверждено, что пострадал Спасо-Преображенский собор УПЦ (МП).

«Помимо значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы», – говорится в сообщении.

«Разрушение колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи», – рассказал «Суспільному» клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук.

В Одесском РВА отметили, что это был самый масштабный удар врага по историческому центру города с начала войны. Россияне попали в гражданскую инфраструктуру, жилые дома и практически разрушили самый большой собор юга Украины.

Власти города также сообщили, что среди поврежденных в результате ночной атаки россиян объектов есть Дом ученых и дома рядом.

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