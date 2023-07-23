Минобороны Украины: Россияне специально запустили неточные ракеты по Одессе 23.07.2023, 21:45

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В частности ракета Х-22 имеет 50% шансов достичь цели с 300-метровым отклонением.

В воскресенье, 23 июля, Министерство обороны Украины заявило, что российские оккупанты намеренно использовали неточные ракеты для ночной атаки на Одессу. Об этом сообщило Минобороны Украины в Twitter.

В Минобороны Украины отметили, что Россия атакует Украину неизбирательным оружием большой мощности. В частности ракета Х-22 имеет 50% шансов достичь цели с 300-метровым отклонением.

«Фактически это означает, что даже если Х-22 прошлой ночью целились в военные или другие объекты в Одессе, они могли поразить их только случайно», — говорится в сообщении.

В украинском министерстве отметили, что те, кто отдавал приказ об атаке и запускал ракеты, прекрасно это понимали.

В Минобороны Украины добавили, что такие действия являются военным преступлением, и виновные будут привлечены к ответственности.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — самый большой православный храм Одессы, который был заложен еще в 1794 году. Собор разрушили при Сталине, а в 2005 году его восстановили.

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