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Москву атаковали беспилотники

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  • 24.07.2023, 7:33
  • 7,376
Москву атаковали беспилотники

Возле здания Минобороны РФ прогремели взрывы.

В ночь на понедельник, 24 июля, в столицу России Москву атаковали несколько неизвестных беспилотников.

Последствия атаки опубликовали в местных Telegram-каналах. В частности, сообщается о разрушениях в зданиях и задымлении в здании вблизи Минобороны РФ.

Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ответ на удары РФ по Одессе.

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