Москву атаковали беспилотники

Москву атаковали беспилотники3
- 24.07.2023, 7:33
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Возле здания Минобороны РФ прогремели взрывы.
В ночь на понедельник, 24 июля, в столицу России Москву атаковали несколько неизвестных беспилотников.
Последствия атаки опубликовали в местных Telegram-каналах. В частности, сообщается о разрушениях в зданиях и задымлении в здании вблизи Минобороны РФ.
Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ответ на удары РФ по Одессе.