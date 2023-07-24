Москву атаковали беспилотники 3 24.07.2023, 7:33

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Возле здания Минобороны РФ прогремели взрывы.

В ночь на понедельник, 24 июля, в столицу России Москву атаковали несколько неизвестных беспилотников.

Последствия атаки опубликовали в местных Telegram-каналах. В частности, сообщается о разрушениях в зданиях и задымлении в здании вблизи Минобороны РФ.

Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ответ на удары РФ по Одессе.

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