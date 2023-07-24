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Bellingcat: В Москве атакованы секретные объекты ГРУ

  • 24.07.2023, 9:09
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Bellingcat: В Москве атакованы секретные объекты ГРУ
Фото: Reuters

Российской разведке передали «привет».

Руководитель инициативы Bellingcat, расследователь Христа Грозев, пишет, что рядом с местом падения беспилотников на Комсомольском проспекте в Москве находятся секретные объекты Главного управления разведки России, в том числе офис руководителя программы разведчиков-нелегалов, штаб киберопераций и хакерской группы Fancy Bear, а также Военный университет Министерства обороны.

Видео, опубликованное газетой «Известия», показывает, что эти здания получили повреждения. Российские государственные агентства их в своих постах не показали, сосредоточившись на фотографии магазина вин на другой стороне проспекта.

Как писал сайт Charter97.org, в ночь на понедельник, 24 июля, в столицу России Москву атаковали несколько неизвестных беспилотников.

Последствия атаки опубликовали в местных Telegram-каналах. В частности, сообщается о разрушениях в зданиях и задымлении в здании вблизи Минобороны РФ.

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