Bellingcat: В Москве атакованы секретные объекты ГРУ 24.07.2023, 9:09

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Фото: Reuters

Российской разведке передали «привет».

Руководитель инициативы Bellingcat, расследователь Христа Грозев, пишет, что рядом с местом падения беспилотников на Комсомольском проспекте в Москве находятся секретные объекты Главного управления разведки России, в том числе офис руководителя программы разведчиков-нелегалов, штаб киберопераций и хакерской группы Fancy Bear, а также Военный университет Министерства обороны.

Russian media report that a drone attacked buildings near Komsomolsky prospect 17 in Moscow; traffic down this avenue has been closed. What is interesting is that this address is just across from the headquarters of GRU's cyber offense (incl. FancyBear), among other mil. units pic.twitter.com/WtdxBPg5od — Christo Grozev (@christogrozev) July 24, 2023

Видео, опубликованное газетой «Известия», показывает, что эти здания получили повреждения. Российские государственные агентства их в своих постах не показали, сосредоточившись на фотографии магазина вин на другой стороне проспекта.

Как писал сайт Charter97.org, в ночь на понедельник, 24 июля, в столицу России Москву атаковали несколько неизвестных беспилотников.

Последствия атаки опубликовали в местных Telegram-каналах. В частности, сообщается о разрушениях в зданиях и задымлении в здании вблизи Минобороны РФ.

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