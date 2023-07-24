«Это отдельное достижение ВСУ»: военный эксперт прокомментировал удары БПЛА по Москве 24.07.2023, 12:55

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иллюстрационное фото

Украинские дроны вскрывают эшелонированную оборону Кремля.

Ночью на 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. Сообщается, что столицу РФ атаковали беспилотники.

Известно о разрушениях в зданиях и задымлении в здании вблизи Минобороны РФ. В частности сообщает, что атакованы секретные объекты Главного управления разведки России.

Удар по Москве — это возмездие за удары по Одессе? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Александру Мусиенко.

— Думаю, что мы должны уйти от категории возмездия. Это военные действия, которые предусматривают ослабление потенциала противника. Я бы в целом выделил три важных момента.

Во-первых, Украина наносит удары по непосредственно тем местам, где может находиться командный пункт.

Во-вторых, это вообще все происходит как ответ на агрессивную войну РФ против Украины. Мы просто защищаемся. Подчеркну, это оборонительные действия с нашей стороны, мы не действуем категориями возмездия.

В-третьих, подобные удары наносятся, чтобы психологически в России население поняло, что война, которую они считали очень далекой от себя, идущей где-то там на юге Запорожья или Донбассе, идет к ним. Это очень важный момент.

Пусть враг понимает, что у нас появляются возможности, мы начинаем действовать не только реактивно (защищаясь, отвечая средствами ПВО), но и нанося подобные удары по территории России.

— Что за беспилотники могли атаковать Москву?

— Думаю, что это были БПЛА украинского производства. Мы сейчас работаем над усовершенствованием определенных видов. У нас есть сейчас достаточно серьезные программы, которые наконец-то финансируются. Разработчики работают над тем, чтобы это вооружение было именно украинское, а не то, которое передается от партнеров.

Это важно, чтобы у нас не было разногласий с западными друзьями по поводу того, что мы нарушаем какие-то договоренности, используя западное вооружение для ударов по территории РФ.

Работа идет постоянно еще с осени прошлого года, когда начались заявления, что нам кровь из носа нужны свои беспилотники хотя бы по типу «шахедов».

— Что говорят подобные удары о российской ПВО?

— Что она уязвима. Тем не менее мы отдаем себе отчет, что российская ПВО на самом деле сбивает часть украинских беспилотников.

Очевидно, что запуски по территории РФ или оккупированной ею территории идут с расчетом того, что какие-то БПЛА будут сбиты. Тем не менее мы отмечаем, что в принципе российская ПВО уязвима, несмотря на то, что они ставят эшелонированные средства противовоздушной обороны, РЭБы (комплексы радиоэлектронной борьбы — прим.).

Особенно хочу выделить, что они сейчас крайне уязвимы именно на территории России, поскольку РФ перебазировала очень много средств ПВО в оккупированный Крым и на юг Украины. Их там очень много.

Но даже эшелонированную оборону Крыма наши проходят. Это отдельное достижение ВСУ, поскольку пройти такую насыщенную ПВО — непростая задача.

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