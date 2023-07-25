«Панцирь» на крыше Минобороны РФ в Москве не смог сбить дрон, пролетевший рядом с ним 4 25.07.2023, 7:36

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Позор российской ПВО показали с помощью карты.

Российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1», который оккупанты установили на крыше здания Минобороны РФ, не смог сбить дрон, который атаковал Москву утром 24 июля.

Как сообщает «Радио Свобода», ЗРК «Панцирь-С1», расположенный на крыше штаб-квартиры Минобороны в конце 2022 года, по-прежнему находится там.

Отмечается, что до места удара беспилотника по комплексу зданий российского военного ведомства на Комсомольском проспекте от этой точки – менее 300 метров.

«Однако никаких свидетельств работы «Панциря» утром в понедельник очевидцы не заметили», - говорится в материале.

Взрывы в Москве 24 июля

Рано утром в понедельник 24 июля в разных районах Москвы раздались громкие взрывы. Город атаковали дроны. Было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в Московский бизнес-центр.

Позже стало известно, что атака дронов на Москву 24 июля была спецоперацией ГУР. Все запущенные разведкой дроны достигли Москвы. Количество беспилотников не уточняется.

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