Что за беспилотники атаковали секретные объекты ГРУ? 25.07.2023, 7:57

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Фото: Reuters

Ударные дроны были разработаны со специальной целью.

Как сообщал сайт Charter97.org, 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы: столицу РФ атаковали беспилотники.

Известно о разрушениях в зданиях и задымлении в здании вблизи Минобороны РФ.

Руководитель инициативы Bellingcat, расследователь Христо Грозев сообщил, что были атакованы секретные объекты Главного управления разведки России.

Что за беспилотники могли атаковать объекты ГРУ в Москве? Об этом Charter97.org рассказал военный эксперт, руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко:

— Думаю, что это были БПЛА украинского производства. Мы сейчас работаем над усовершенствованием определенных видов. У нас есть сейчас достаточно серьезные программы, которые наконец-то финансируются. Разработчики работают над тем, чтобы это вооружение было именно украинское, а не то, которое передается от партнеров.

Это важно, чтобы у нас не было разногласий с западными друзьями по поводу того, что мы нарушаем какие-то договоренности, используя западное вооружение для ударов по территории РФ.

Работа идет постоянно еще с осени прошлого года, когда начались заявления, что нам кровь из носа нужны свои беспилотники хотя бы по типу «шахедов».

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