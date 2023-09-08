В Гродно исчезли туристические стенды о писательнице Элизе Ожешко 5 8.09.2023, 20:50

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Они были установлены летом 2021-го года.

С улиц Гродно убрали туристические стенды о жизни писательницы Элизы Ожешко. Это Hrodna.life подтвердил один из гродненских краеведов.

Согласно данным издания, таблички с информацией об Элизе Ожешко убрали не на ремонт и обратно они могут не вернуться. Однако кто их убрал – не сообщается.

Туристические стенды с информацией об Ожешко установили на улицах Гродно летом 2021 года. Их открытие приурочили к 180-летию со дня рождения писательницы. Разработкой проекта занимался Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, а деньги на это выделял Евросоюз.

Всего в городе было 10 стендов на местах, связанных с жизнью писательницы. Информация на них была размещена на трех языках: белoрусском, английском и польском.

В юности писательница Элиза Ожешко бывала в Гродно только проездом, так как училась в Варшаве. За своего первого мужа Петра Ожешко она вышла в 17 лет, а венчались они в гродненском Бернардинском костеле. Позже она жила на Кобринщине и в Вильнюсе, а в конце 1860-х после продажи родового имения Ожешко переезжает в Гродно, чтобы прожить здесь почти безвыездно следующие 40 лет. Умерла и похоронена писательница также в Гродно.

Кроме туристических стендов об Элизе Ожешко в июле 2023 года исчез памятный знак повстанцам 1863 года, стоявший у стены гродненского железнодорожного вокзала. Вместо него установили доску, посвященную советским подпольщикам времен Второй мировой войны. В Гродненском горисполкоме на запрос местных жителей ответили, что не знают, куда пропал памятный знак.

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