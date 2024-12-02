ВСУ ударили из HIMARS по торжественному построению российских десантников 2.12.2024, 8:03

1,764

Накрыт командный пункт в Курской области.

ВСУ успешно атаковали командный пункт 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на Курщине, нанеся врагу большие потери в живой силе. Удар был нанесен 30 ноября из РСЗО HIMARS.

Об этом пишет Telegram-канал «Досье шпиона».

В результате этой атаки 12 российских военных, в том числе четверо офицеров, были ликвидированы, еще 25 получили ранения.

В сообщении уточняется, что удар был нанесен во время торжественного построения по случаю годовщины образования бригады.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com