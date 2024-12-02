ВСУ ударили из HIMARS по торжественному построению российских десантников
- 2.12.2024, 8:03
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Накрыт командный пункт в Курской области.
ВСУ успешно атаковали командный пункт 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на Курщине, нанеся врагу большие потери в живой силе. Удар был нанесен 30 ноября из РСЗО HIMARS.
Об этом пишет Telegram-канал «Досье шпиона».
В результате этой атаки 12 российских военных, в том числе четверо офицеров, были ликвидированы, еще 25 получили ранения.
В сообщении уточняется, что удар был нанесен во время торжественного построения по случаю годовщины образования бригады.