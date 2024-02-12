Бросаю вызов Карлсону Гарри Каспаров

12.02.2024, 8:05

6,904

Гарри Каспаров

С Путиным было легко.

Как россиянин, который сопротивлялся диктатуре КГБ и войне, я обязан бросить вызов Такеру Карлсону после его интервью с Путиным.

Такер, похоже, ты неспособен или не желаешь разоблачать ложь Путина. Если тебя интересует правда, я дам тебе и твоим зрителям возможность услышать ее.

Я привык к противостояниям лицом к лицу, но, поскольку я бросаю вызов, за тобой выбор места. Я готов провести дебаты здесь, в X, если тебе угодно. Я уверен, ты согласишься с тем, что для свободы слова и свободы идей людям важно услышать обе стороны истории.

С Путиным было легко, поскольку ты был рад позволить ему беспрепятственно демонстрировать свой извращенный взгляд на реальность. Но едва ли будет справедливо выслушивать лекции от человека, единолично ответственного за войну, и в то же время называть нас – тех, кто хочет положить ей конец, – разжигателями войны.

Соберись, Такер. Приступим.

Гарри Каспаров, X