Историческое заявление Макрона 1 15.03.2024, 9:08

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Эта война является экзистенциальной для Европы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон снова заявил о возможной отправке западных войск в Украину.

Об этом Макрон заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2, сообщает «Европейская правда».

«Что происходит в Украине? Война, которая является экзистенциальной для нашей Европы и для Франции. Мы установили слишком много ограничений, если можно так сказать, в нашей лексике», - заявил президент Франции.

По словам Макрона, если Франция все же будет вынуждена направить войска в Украину, то «единственный, кто будет нести ответственность - это кремлевский режим».

«Это будем не мы», - заверил Макрон.

Французский президент, объясняя нарушение им идеи о введении войск в Украину, подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо не допустить победы России в войне, которая «идет на европейской земле».

«Франция - это сила мира. Но сегодня, чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми. Поэтому мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решимостью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы Россия не победила», - заявил Макрон

Французский президент Эмманюэль Макрон ранее заявил, что «нельзя исключать» вероятной отправки западных войск в Украину.

Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.