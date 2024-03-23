Более 80 человек погибли в результате теракта в Подмосковье 23.03.2024, 8:37

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(Обновлено) Количество жертв может увеличиться.

Количество погибших в результате стрельбы в торговом центре Крокус Сити Холл в Подмосковье, которая произошла в пятницу, 22 марта, увеличилось до 80 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Там предупредили, что их количество может увеличиться.

Российский Telegram-канал 112 со ссылкой на источник заявил, что количество погибших возросло до 82 человек, из них трое детей

Ранее Следком РФ сообщал о 60 погибших, а российские паблики писали, что это число достигло 70.

На месте теракта продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты СК вместе с оперативными подразделениями МВД и ФСБ. Производится осмотр тел погибших, изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, а также записи с камер видеонаблюдения.

Ведомство опубликовало видео из «Крокуса» с оружием нападавших. В ролике видны автомат, множество гильз и патронов, а также разгрузка.

По данным Минздрава России, в результате теракта пострадали более 140 человек.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске и открыли огонь. В помещении начался пожар. Оперативные службы сообщали о взрывах в здании.