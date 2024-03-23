закрыть
23 марта 2024, суббота, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Более 80 человек погибли в результате теракта в Подмосковье

  • 23.03.2024, 8:37
  • 21,878
Более 80 человек погибли в результате теракта в Подмосковье

(Обновлено) Количество жертв может увеличиться.

Количество погибших в результате стрельбы в торговом центре Крокус Сити Холл в Подмосковье, которая произошла в пятницу, 22 марта, увеличилось до 80 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Там предупредили, что их количество может увеличиться.

Российский Telegram-канал 112 со ссылкой на источник заявил, что количество погибших возросло до 82 человек, из них трое детей

Ранее Следком РФ сообщал о 60 погибших, а российские паблики писали, что это число достигло 70.

На месте теракта продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты СК вместе с оперативными подразделениями МВД и ФСБ. Производится осмотр тел погибших, изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, а также записи с камер видеонаблюдения.

Ведомство опубликовало видео из «Крокуса» с оружием нападавших. В ролике видны автомат, множество гильз и патронов, а также разгрузка.

По данным Минздрава России, в результате теракта пострадали более 140 человек.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске и открыли огонь. В помещении начался пожар. Оперативные службы сообщали о взрывах в здании.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов