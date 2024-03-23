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Как Лукашенко опозорился с космосом

  • 23.03.2024, 13:35
  • 2,272
Как Лукашенко опозорился с космосом

Случай с белорусской космонавткой — не единичный.

Лукашенко и космос — это вещи несовместимые, пишет политолог Дмитрий Болкунец в Telegram, комментируя отмену запуска корабля «Союз МС-25», на котором должна была стартовать белорусская космонавтка Марина Василевская:

— 26 июля 2006 года Лукашенко всем семейством прибыл на Байконур смотреть запуск спутника «БелКа». 750-килограммовый аппарат был изготовлен в РКК «Энергия» по заказу Национальной академии наук Беларуси.

Однако Лукашенко ждало жестокое разочарование. На 86 секунде полета произошло аварийное отключение двигателей ракеты-носителя, и «Днепр» рухнул на землю.

В новостях по БТ выдали сюжет, что спутник успешно запущен. Потом опровергали.

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