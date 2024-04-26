Не только ATACMS: какое еще оружие Украина тайно получила от Запада 1 26.04.2024, 10:28

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У ВСУ становится все больше возможностей.

Украинcкая армия могла тайно получить от США до 100 дальнобойных ракет ATACMS. Поставки вооружения происходили в рамках пакета помощи на $300 млн в марте 2024 года. ВСУ буквально сразу поразили ими российский военный аэродром в Джанкое в ночь на 17 апреля и базу оккупантов в Бердянске Запорожской области, рассказал газете The New York Times (NYT) высокопоставленный американский чиновник.

Вашингтон ранее отправлял Киеву ракеты ATACMS с дальностью поражения целей до 165 километров, но украинская сторона неоднократно просила современные модификации cнарядов с дальностью полета более 300 километров.

О тайной передаче Украине ракет ATACMS 24 апреля сообщило Reuters. По словам собеседников агентства, фактором, повлиявшим на принятие решений США, стало нападение России на критическую инфраструктуру Украины.

«Мы предупреждали Россию об этих вещах, а они возобновили массированные удары», — сказал чиновник.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины после взрывов на аэродроме в Джанкое заявило об уничтожении и критических повреждениях четырех установок ЗРК С-400, трех радиолокационных станций, аппаратуры наблюдения «Фундамент-М» и пункта управления средствами ПВО.

В сводке не упоминалось использование американских ракет. Фокус обратился в ГУР МО за комментарием по поводу применения американских ракет, но ответа пока не получил.

Боеприпасы и машины для разминирования: что Украина получила от партнеров тайно

В администрации президента США Джо Байдена засекретили передачу ракет, чтобы не давать России время на подготовку. Когда Штаты ранее предоставляли Украине оружие дальнего действия, украинцы наносили серьезный ущерб российским силам, но ВС РФ быстро прятали подразделения и склады с оружием, говорят источники NYT.

Страны-участницы контактной группы по обороне Украины «Рамштайн» скрыто передают Украине некоторые типы вооружений. Данная практика за годы полномасштабной войны стала устоявшейся, комментирует «Фокусу» полковник ВСУ и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

Кроме ракет ATACMS, Киев мог тайно получить большие партии боеприпасов калибра 122 мм в 2022 и 2023 годах. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, по данным журнала Der Spiegel, пыталась убедить канцлера Олафа Шольца тайно отправить Украине крылатые ракеты Taurus.

«Один из вариантов был таким: немцы передают Taurus британцам, а они уже передают ракеты Киеву. Британцы сохраняют контроль над их размещением и целями», — говорилось в статье.

Соединенные Штаты также не объявляли о передаче ВСУ одной из самых мощных машин для разминирования Assault Breacher. Пара таких машин выполняет работу, для которой потребовалось бы шесть бульдозеров, описывал преимущества техники журнал Forbes.

Что касается поставок комплексов ПВО и боекомплектов к ним, дело обстоит иначе.

«Если бы у нас было все было хорошо с системами и ракетами для ПВО, мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, крупнейшего поставщика электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Уменьшились бы в разы и прилеты вражеских ракет по Одессе и другим регионам. Серьезный кризис в ПВО был, он обусловлен объективным фактором — огромной территорией Украины. Покрыть ее надежно надо весьма много установок и ракет», — считает Селезнев.

Засекреченные поставки в Украину идут потому, что РФ следит за перевозкой военных грузов на западных границах Украины. Прилеты по железнодорожной инфраструктуре неслучайны, задача оккупантов — усложнить перевозку техники.

По оценкам эксперта, Украина пострадала от российской агрессии, и имеет полное право применять для обороны любые боевые компоненты. Передача около 100 ATACMS — довольно серьезная сила, с помощью которой можно уничтожить штабы оккупационных войск в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Как Белый дом маскирует отправки вооружений?

В периодических отчетах о выделении военной помощи Украине Белый дом использует общие категории, к примеру, «оборудование для разминирования» или «боеприпасы для HIMARS». Западные коллеги учитывают работу разведывательных структур РФ и стараются не афишировать часть военных поставок, говорит бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

«Формально Штаты не обманывают. ATACMS называют как боеприпасы к РСЗО, а вот конкретный тип снарядов не указывают. Российские войска на поле боя обязательно почувствуют эффект неожиданности», — объясняет эксперт.

Коалиция «Рамштайн» не всегда показывала точное количество ракет к ПЗРК Stinger и часть ударных дронов, хотя они давно превратились в расходный материал на поле боя, подытожил Романенко.

Сколько ракет ATACMS у США?

Американские военные чиновники в общении с NYT предупредили, что их арсенал ATACMS относительно невелик. Ракеты должны покрыть потребности других военных планов Пентагона, в том числе и на Корейском полуострове. Производитель снарядов Lockheed Martin отмечает, что с момента разработки в 1980-х годах изготовлено около 4000 единиц ракет ATACMS.

Сторонники отправки Украине передового вооружения отвергают опасения администрации Байдена по поводу эскалации конфликта с Россией и призывают Белый дом предоставить ВСУ необходимое для победы оружие.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов 24 апреля подтвердил, что Киев получит ракеты ATACMS, часть из которых была включена в первый пакет вооружений на $1 млрд. По его словам, Украина обязалась использовать американское оружие только на своей территории.