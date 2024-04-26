Патрушев предрек распад России 26.04.2024, 12:41

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Николай Патрушев

И назвал неожиданную причину.

Нелегальная миграция является источником крупных рисков и создает условия для развала страны, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на XII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге.

По словам Патрушева, потоки мигрантов создают террористические и гуманитарные угрозы.

Они «разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран», — сказал секретарь по итогам конференции, где присутствовали чиновники и представители спецслужб Китая, Ирана, Бразилии и других стран, которые Кремль называет «дружественными».

Нелегальная миграция также «тесно связана с организованной преступностью, торговлей оружием, наркотиками, людьми и человеческими органами», перечислил Патрушев. Он добавил, что такое мнение разделяют все участники конференции, которая проводится под эгидой Совбеза РФ с 2010 года (цитаты по «РИА Новости»).

По данным Росстата, с 2015 года не менее 3,5 млн мигрантов стали постоянными жителями России. Таков, согласно официальной статистике, миграционный прирост российского населения, который в последнее десятилетие компенсировал естественную убыль — то есть превышение смертности над рождаемостью.

В ближайшие 20 лет, по прогнозу Росстата, еще почти 5 млн мигрантов станут постоянными жителями РФ. Это должно покрыть около 40% естественной убыли, которая, по оценкам государственных демографов, составит 12,7 млн человек до 2046 года.