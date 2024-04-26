Польша приняла решение по украинцам призывного возраста 2 26.04.2024, 19:27

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Власти подадут новую редакцию закона.

В Польше заявили, что учтут ограничения в предоставлении консульских услуг для мужчин призывного возраста из Украины при принятии общего решения о продлении временной защиты для украинцев.

Варшава не будет депортировать граждан Украины с просроченными паспортами.

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский в эфире телеканала TVN24 в пятницу, 26 апреля, сообщает RMF24.

По словам Кервинского, на днях польские власти подадут новую редакцию закона о помощи украинцам, которые временно живут в их стране. Министра внутренних дел спросили об обеспечении прав молодых мужчин из Украины, например, студентов, которые могут иметь проблемы с документами.

«Все решения в отношении граждан Украины, проживающих в Польше, вносятся в специальный акт. Недавно мы продлили действие этого закона до 30 июня, а через несколько дней подадим новую редакцию этого закона, которая урегулирует все эти вопросы», — заявил глава МВД.

Кервинский также заявил, что Польша пока не делится данными о беженцах, которые находятся в их стране, в том числе и с украинской стороной.

Ранее министр обороны Польши заявил, что Варшава готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста обратно в страну.