«В ЦУМ как-то зашла — испугалась» 15.07.2024, 9:31

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Как белорусские магазины превратились в «музеи».

«Салідарнасць» спрашивает у белорусов в Беларуси – о жизни, новостях, ценах и планах на лето.

Имена всех собеседников из соображений безопасности изменены.

«В ЦУМ как-то зашла — испугалась, оказалась там почти одна. Идешь как по музею»

Татьяна — врач. Признается, что собирается в скором времени уезжать из Беларуси.

— Мое главное наблюдение последнего времени — белорусские продукты стали невыносимыми. Нет больше ни вкусных колбас, ни молочки, ни наших легендарных конфет.

Раньше брала готовое мясо типа «Кумпячок» в вакуумных упаковках. Теперь там какой-то жидкости больше, чем самого продукта. Сыры изменили вкус не в лучшую сторону и почти все стали низкой жирности.

Всегда очень любила «Коммунарку», особенно эту двухэтажную коробку — «Белая Русь». Больше эти конфеты, по-моему, не шоколадные, они пластилиновые и неприятно прилипают к зубам. Осталась только коробка, а внутри какая-то масса из сои с пальмовым маслом, видимо.

Даже в выпечку кладут какие-то некачественные добавки. Я привыкла в своем магазинчике покупать чиабатту, она стоит 3 р. за 250-грамовую булочку, и эта булочка к вечеру почему-то становится влажной, будто водой набирается. На следующее утро она вообще несъедобная.

Заметила ли я, что что-то исчезло? Французская косметика, привычные зубные пасты. У косметологов исчезли «уколы красоты» западные. Теперь предлагают только российские.

Из медпрепаратов мы заметили, что исчезли качественные американские перевязочные материалы, в том числе гипсы в больницах, а у стоматологов — пломбировочные материалы.

Примета нашего времени — магазины-стоки. Их рекламируют во всех соцсетях, и открывают чуть ли не в каждом дворе.

Продают там бренды, которые от нас ушли, понятно, дороже, чем стоят аналогичные товары в Европе. Но даже эти цены не сравнить с магазином «Да дому», который открылся в «Дане Молл».

Видела там что-то красивое, что хотелось бы купить, но я это не могу себе позволить. Поэтому стоки имеют огромный ажиотаж, о предстоящих завозах они объявляют в соцсетях, и туда за час до открытия выстраиваются очереди.

В ЦУМ как-то зашла — испугалась, оказалась почти одна. Идешь как по музею. Посмотрела на ассортимент и поняла, что покупателей туда не привлекут никакими акциями.

Во-первых, выбрать там что-то сложно, одежда, сшитая по каким-то древним лекалам. Во-вторых, если что-то и приглянется, то дорого. Есть, например, неплохие модели Nelva, «Элема» нашила что-то красивое, но там ценник просто негуманный.

Недавно обновляла кухню и столкнулась с проблемой — нет больше импортной техники, всех этих Siemens, Bosch и другого.

Открыла сайт, где раньше всегда выбирала из множества моделей, а там почти ничего нет, кроме китайского или вообще непонятного производства — и техника, и сантехника, и смесители.

Пришлось купить холодильник «Атлант».

«Чтобы уволиться сейчас, нужно пройти семь кругов ада: и к идеологу на разговор сходить, и в горздрав съездить»

— Вы сказали, что собираетесь уезжать из страны. Можете сказать, куда и почему?

— Я — узкий специалист, но моя зарплата редко дотягивает даже до 500 долларов. У меня муж получает неплохо, а как живут остальные медики, сложно представить.

Но это не единственная причина, по которой я не хочу больше ходить на свою работу. К нам в больницу тоже пришел зам по идеологии.

Он вызывает к себе сотрудников и спрашивает, за кого голосовали, вы у нас в таких-то списках. Все на нервах, никому не хочется этих бесед, тем более последствий.

Знаю, чтобы уволиться сейчас, нужно пройти семь кругов ада: и к идеологу на разговор сходить, и в горздрав съездить.

Теперь о том, куда. Слышала, что высококлассные специалисты, например, сосудистые хирурги едут в Германию. Остальные — в Польшу.

Только из тех, кого я знаю, насчитала 10 врачей, которые уехали туда в последние годы. Среди них есть и те, кого задерживали, и те, кого не коснулись репрессии.

Как мы готовимся к отъезду и ищем первое рабочее место в Польше, рассказывать не буду. Скажу только, что это не так и сложно. Я тоже ищу и тоже собираюсь.

Из личных наблюдений, недавно обратила внимание на то, что в моем магазине у дома работают продавцы, которым даже не за 60 лет, а глубоко за 70.

Спросила у знакомой продавщицы, куда делись все ее коллеги, говорит, что «поехали бушлаты шить в Россию, потому что там хорошо платят».

Руководство школы, где учится ребенок, на собраниях ведет себя, как в параллельной реальности. Спасает то, что остались конкретные нормальные учителя, которые пытаются сдерживать этот напор псевдопатриотизма.

В школьных соцсетях постоянно выставляют какие-то идеологические выступления, отрывки из телевизора. Я специально смотрю: под ними не бывает больше 5-7 лайков. То есть повального отупения все-таки не произошло.

Лично я себя чувствую дискомфортно — и на работе, и в транспорте, и дома все время ждешь, что к тебе придут.

В то же время вокруг есть много людей, у которых вроде бы ничего не произошло. Они радуются жизни и не понимают нас. Правда, мне как-то одна дама пожаловалась на то, что увидела военную технику своими глазами, там танки везли по железной дороге. И вот ее это очень напугало.

Мысли об отъезде, конечно, есть у многих. Если судить, например, только по моим подругам, дети у всех в Польше, Германии и других странах.

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