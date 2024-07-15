Холодный душ для Путина Юрий Сиротюк

15.07.2024, 15:22

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В войне ресурсов Украина движется по восходящей, а Россия — наоборот.

Прошлогодний саммит НАТО в Вильнюсе не принес ожидаемых результатов для Украины. Украина так и не получила приглашение на вступление в НАТО. Состоявшийся на днях юбилейный саммит в Вашингтоне должен стать продолжением политики стратегической неопределенности и воздержания от повышения градуса эскалации в отношении России. Украинский вопрос должен был отойти на второй план, а Украина в качестве компенсации должна была получить очередной пакет военной помощи и обещание «моста в НАТО».

Однако в продвижении стратегии изоляции Украины Путин, похоже, переиграл сам себя. Саммит НАТО стал для российского диктатора холодным душем. Не только потому, что на полях саммита байденовское определение Путина «кровожерным безумцем» было одним из самых мягких определений кремлевского военного преступника.

Понимая, что Россия с одной стороны оказывает давление на Запад с требованием ни при каких обстоятельствах не брать Украину в НАТО, а с другой ведет огромную информационно-психологическую операцию среди украинского населения «мол зачем все эти жертвы, Запад никогда вас не возьмет к себе», противники принятие Украины в НАТО (по словам президента Франции Макрона – это США и Германии) должны были изменить мнение.

Следовательно, саммит НАТО в Вашингтоне стал больше украинским, чем ожидалось. Возможно, следствием этого стало продолжение агрессивного разрушения миропорядка Путиным. Попытками прорвать международную изоляцию дружескими встречами со странами глобального Юга, прежде всего Индией и Вьетнамом, странами, играющими важную роль в противостоянии китайской гегемонии в Азии. Повлияло и разоблачение накануне огромной сети кремлевских ботов в США и раскрытие покушения на убийство директора крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера.

Саммит проходил на фоне беспощадной ракетной бомбардировки Киева и умышленного попадания в самую большую детскую больницу.

Похоже, Запад понял, что Путин рассматривает его рациональную политику на повышение эскалации и на расширение войны как слабость. Более того, Путин сверхактивно начал вмешиваться во внутреннюю политику стран-членов НАТО, пытаясь взорвать позиции сторонников Украины и максимально способствуя деструктивным силам.

В конце концов, президентские выборы США и юбилейный саммит НАТО как стартовая площадка Байдена тоже несомненно были важным элементом.

В конце концов вместо эфемерного «моста» в итоговой декларации появился четкий и императивный мессидж «будущее Украины – в НАТО» и его разъяснение «Мы будем и дальше поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО».

На саммите в Вашингтоне Украина продолжила заключать двусторонние соглашения о безопасности, которые становятся фундаментом международной архитектуры безопасности на время до вступления НАТО. Уже на полях саммита соответствующие документы были заключены с Румынией.

Еще одной дипломатической победой Украины стала консолидация участников двусторонних договоров фактически в оборонный союз и подписание США, 21 страной-членом НАТО, ЕС и Японией «Украинского компакта», предусматривающего «ускорение коллективных усилий по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности». Государства подписанты обязались: поддерживать неотложные потребности Украины в сфере обороны и безопасности; ускорить развитие ВСУ. В случае предстоящего нападения России на Украину после завершения нынешних боевых действий быстро и коллективно собраться на самом высоком уровне для определения шагов в поддержку Украины.

Также члены Альянса обязались предоставить Украине на 2025 год минимальное базовое финансирование в размере не менее 40 миллиардов евро в течение следующего года.

Наряду с этим Украина получила и оперативные военные пакеты от отдельных стран. Наибольший пакет помощи в размере 250 миллионов долларов предоставила Австралия. Со складов США на военные нужды Украины оперативно предоставят еще одну батарею «Петриот», зенитные ракеты и боеприпасы. В небе Украины вот-вот появятся ожидаемые F-16.

В целом тактика устрашения, подкупа, стимулирования фальшивых миротворцев дала обратный результат.

Максимально истощенный в непрерывных лобных мясных атаках Путин вместо обещанной передышки и капитуляции Украины на его условиях получил консолидацию Запада и решительность поддержки Украины с гарантированным финансированием и развертыванием и масштабированием военного производства.

В этой гонке вооруженные в войне на истощение противостоят мощи Запада Россия даже посредством Северной Кореи и Ирана и при тихом содействии Китая победить не сможет. Хотя с Поднебесной похоже пробежала чёрная кошка. Китаю не очень нравится многовекторная самодеятельность своего как минимум экономического вассала, поэтому первый намек на то, кто в доме хозяин. Ситуативные антиамериканские союзники действительно имеют больше противоречий, а постоянное размахивание ядерной палкой изрядно раздражает Пекин.

Следовательно, в войне ресурсов Украина движется по восходящей, а Россия – напротив.

Однако есть один ресурс, который Украина может поставить только одна – воины. Путин, запросто меняющий тысячи жизней на прирост территориями, даже если это уничтоженная посадка или стертая с лица земли деревня, готов бросать в лобовые атаки всех, кто находится под рукой, надеясь задавить Украину массой. Украина, которая может рассчитывать на постоянное увеличение военной мощи, должна сохранить человеческий потенциал, чтобы получить банально иметь кем развить успех.

В этой шахматной доске, которую Путин постоянно пытается превратить в игру в чапаева, чтобы достичь результата, нужно сохранить не только короля, но и еще фигуры. Сейчас в России все больше говорят о новой мобилизации, единственном возможном инструменте спасти ситуацию. Однако этот инструмент несет множество угроз. Эта новая орда должна быть одета, накормлена и вооружена. С массовыми фактами банзай-атак на мопедах и велосипедах с ресурсами в России все очень плохо. Да и идти в бой на фоне невозвращения всех, кто был перед тобой, не то же, что ехать в Киев за три дня.

Понимая суть ситуации, Путин будет обычно поднимать ставки. Так что лето 2024 года будет особенно жарким…

Юрий Сиротюк, «Фейсбук»

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