Потери России в войне установили очередной рекорд

Потери России в войне установили очередной рекорд12
- 15.07.2024, 15:41
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И достигли самых высоких значений за весь период войны.
В последние 60 дней Россия понесла рекордные потери, потеряв 70 000 военных, и, по прогнозам, будет терять более 1000 человек ежедневно. Эту информацию опубликовали издания UK Defence Journal и The Telegraph со ссылкой на данные британской разведки.
Министерство обороны Великобритании сообщает, что значительные потери связаны с боями на Харьковском фронте и, вероятно, будут продолжаться, так как Россия стремится добиться успехов на линии фронта в Украине.
В сообщении говорится: «Среднесуточные потери россиян (убитые и раненые) в Украине в мае и июне 2024 года достигли самых высоких значений за весь период конфликта – 1262 и 1163 соответственно».