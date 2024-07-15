Потери России в войне установили очередной рекорд 12 15.07.2024, 15:41

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И достигли самых высоких значений за весь период войны.

В последние 60 дней Россия понесла рекордные потери, потеряв 70 000 военных, и, по прогнозам, будет терять более 1000 человек ежедневно. Эту информацию опубликовали издания UK Defence Journal и The Telegraph со ссылкой на данные британской разведки.

Министерство обороны Великобритании сообщает, что значительные потери связаны с боями на Харьковском фронте и, вероятно, будут продолжаться, так как Россия стремится добиться успехов на линии фронта в Украине.

В сообщении говорится: «Среднесуточные потери россиян (убитые и раненые) в Украине в мае и июне 2024 года достигли самых высоких значений за весь период конфликта – 1262 и 1163 соответственно».

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