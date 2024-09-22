Белорусский врач дала совет, как быстро вылечить ОРВИ

Белорусский врач дала совет, как быстро вылечить ОРВИ5
- 22.09.2024, 16:28
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Осенью отмечается подъем заболеваемости респираторными инфекциями.
Белорусский врач-терапевт объяснила, как избежать и как вылечить ОРВИ, сообщает СТВ.
Осенью отмечается подъем заболеваемости респираторными инфекциями и поэтому к своему здоровью нужно быть особенно внимательными.
Врач-терапевт Екатерина Губич отмечает, что много вирусов вызывают ОРВИ:
— Это и вирус гриппа, и коронавирус, и парвовирус, и аденовирус.
Осенью ОРВИ распространяются потому, что холодает, а люди плохо соблюдают меры предосторожности, в частности одеваются не по сезону.
Необходимо принимать меры профилактики. В частности, регулярно и правильно мыть руки с мылом и водой, либо использование антисептические средства. Еще следует избегать контакта с больными людьми, особенно в период эпидемии.
А чтобы избежать возможных осложнений, необходимо обратиться к врачу, потому что при ОРВИ возможно присоединение бактериальной вторичной инфекции.
— Лечение ОРВИ в основном симптоматическое, - говорит врач. - Первое, конечно, это обильное теплое питье. Домашний режим. При высокой лихорадке — постельный режим. И симптоматические средства противовоспалительные — для снижения температуры тела, высокой лихорадки свыше 38. Ну и также снятие симптомов пораженных органов. Например, если сильная заложенность носа, то мы назначаем сосудосуживающие препараты. Если сухой, надсадный кашель, то муколитики, разжижающие мокроту препараты.