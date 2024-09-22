РФ готовится к атаке ВСУ на Крымский мост 4 22.09.2024, 21:29

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На острове Тузла оккупанты устанавливают башни с системами ПВО.

Российские оккупационные войска начали устанавливать на острове Тузла металлические башни с платформами, чтобы разместить на них системы противовоздушной обороны для прикрытия незаконно построенного Крымского моста. В Центре журналистских расследований сообщили, что россияне в течение недели на двух башнях уже установили боевые модули зенитно-ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1М» по обе стороны моста.

В ЦЖР отметили, что высота этих башен достигает 30-35 метров над уровнем моря.

«Этот комплекс противовоздушной обороны может размещаться на колесном и гусеничном шасси, а также устанавливаться стационарно, создавая над объектом «купол» безопасности радиусом 20 километров и высотой 15 километров, в соответствии с тактико-техническими характеристиками этой системы», - указывают журналисты.

Впервые были зафиксированы эти комплексы ПВО на Крымском мосту в начале сентября.

В ЦЖР заявили, что российские войска и дальше устанавливают такие башни вдоль этого моста, поскольку было замечено десять секций-трансформеров на строительной площадке со стороны временно оккупированной Керчи.

Кроме этого, армия РФ для защиты от ударов украинских морских дронов в море устанавливает металлические «ежи».

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