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Врачи объяснили, как вычислить свой идеальный вес

  • 11.01.2025, 18:21
  • 2,170
Врачи объяснили, как вычислить свой идеальный вес

Важное значение имеют несколько факторов.

А нужно ли худеть? Прежде чем принимать подобное решение, вычислите свой идеальный вес, значение которого, в том числе, зависит от возраста, пола, типа телосложения, уровня физической активности, профессии, водного баланса и т.д. Прежде чем приступать к снижению избыточной массы тела, необходимо ответить себе на один простой, но очень важный вопрос: «Нужно ли вообще мне худеть?»

Нередко чрезмерная погоня за идеальной фигурой заканчивается проблемами со здоровьем и психическими срывами, пишет 24health.by.

Помните, что идеален тот вес, при котором вы чувствуете себя наиболее комфортно.

Что такое ИМТ (индекс массы тела)

Если вы серьезно относитесь к проблеме нормализации веса и связанного с этим улучшения здоровья, то следует подходить к этой задаче разумно, предварительно получив необходимые знания.

Индекс массы тела (ИМТ), придуманный бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетле, во всем мире признан наиболее простым и адекватным показателем, позволяющим быстро оценить массу тела. ИМТ рекомендован ВОЗ в качестве основного критерия оценки состояния питания, особенно при проведении масштабных скринингов.

Индекс массы тела (ИМТ) – величина, позволяющая оценить соответствие массы тела росту человека: ИМТ (кг/м2) = Масса тела (кг) / Рост тела (м2)

Но, как и все простые и доступные методы, расчет ИМТ имеет свои недостатки.

Следует учитывать, что чрезмерное или недостаточное развитие мускулатуры может сказаться на точности определения ИМТ. Как правильно оценить результат, учитывая возраст, пол и физическое состояние? Читайте ответы на самые популярные вопросы об идеальном весе.

Зависит ли ИМТ от возраста?

Да, зависит. С годами в организме интенсивность обменных процессов закономерно снижается (на 0,5% в год). Поэтому очевидно: чтобы с возрастом сохранять ваш вес идеальным, необходимо либо ежегодно уменьшать калорийность суточного рациона, либо увеличивать физическую нагрузку. Несоблюдение этого простого правила приведет к лишнему весу, а впоследствии – к ожирению.

Зависит ли значение идеального веса от телосложения?

Да, зависит. Прежде чем приступать к расчету своего идеального веса, необходимо определить тип своего телосложения.

Типы телосложения

Телосложение бывает 3 типов: астенический, нормостенический, гиперстенический.

Индекс Соловьева позволяет определить тип телосложения по обхвату запястья (в сантиметрах).

1. Астенический (тонкокостный). Обхват запястья у женщин меньше 16 см, у мужчин менее 18 см. Люди с астеническим типом телосложения худощавы, не склонны к полноте из-за ускоренного обмена веществ, отличаются узкими бедрами и грудной клеткой. Как правило, ростом не ниже среднего, с удлиненными конечностями и «лебединой» шеей. Могут страдать от недостатка сил и выносливости, комплексовать по причине излишней худобы (а эту проблему гораздо сложнее решить, чем лишний вес).

2. Нормостенический. Обхват запястья у женщин 15-17 см, у мужчин 18-20 см. Те, кому повезло иметь нормостенический тип, пропорционально сложены, как правило, среднего роста.

3. Гиперстенический. Обхват запястья у женщин более 17 см, у мужчин более 20 см. Женщины гиперстенического телосложения смело могут оправдываться, что у них широкая кость. Их кости и правда тяжелые, такие дамы имеют широкие плечи, массивную грудную клетку и длинные ноги. Они смело могут выбирать профессии, где нужна физическая сила и выносливость. Именно такая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет.

Зависит ли значение идеального веса от пола?

Да, зависит. Для женщин желателен индекс массы тела от 19 до 24, а для мужчин от 20 до 25.

Эти значения свидетельствуют о том, что рост и вес гармонируют друг с другом, поэтому не нужна какая-то особая корректировка в питании или образе жизни.

Формула идеального веса

Самыми точными считаются формулы, в которых учитываются пол, возраст, телосложение (хотя бы рост) или специальные таблицы, разработанные гигиенистами.

Метод Брока, названный по имени французского врача в конце 19 века, самый популярный среди способов быстрой оценки веса.

Формула Брока для людей с нормальным телосложением:

Вес (идеальный) = рост – 100 (при росте менее 165 см)

Вес (идеальный) = рост – 105 (при росте 166 – 175 см)

Вес (идеальный) = рост – 110 (при росте выше 175 см)

Важно! Если у Вас астенический тип телосложения, то полученный результат снижают на 10%, при гиперстеническом типе телосложения увеличьте на 10%.

Пример

При росте 170 см идеальный вес для нормостеников будет составлять: 170 – 105 = 65 кг

Для астеников: 65 - 10% = 58,5 кг

Для гиперстеников: 65 + 10% = 71,5 кг

Расчет идеального веса по формуле Лоренца (с учетом пола и роста):

Идеальный вес для мужчин = (рост – 100) – (рост – 152) x 0,2

Идеальный вес для женщин = (рост – 100) – (рост – 152) x 0,4

Рост учитывайте в сантиметрах, вес в килограммах.

Пример

Для мужчины ростом 160 см идеальный вес рассчитывается так:

(160 – 100) – (160 – 152) х 0,2 = 60 – 8 х 0,2 = 60 – 1,6 = 58,4 кг

Для женщины ростом 160 см идеальный вес рассчитывается так:

(160 – 100) – (160 – 152) х 0,4 = 60 – 8 х 0,4 = 60 – 3,2 = 56,8 кг

Как видно, при одинаковом росте идеальная масса тела различается в зависимости от гендерной принадлежности.

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