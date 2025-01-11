Борис Джонсон дал точное определение Путину 11.01.2025, 18:39

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Бывший премьер-министр Британии напомнил ему, что Российской империи больше нет.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью изданию Delfi назвал российского правителя Путина «еб..ым идиотом» из-за его империалистических наклонностей

По словам Джонсона, если бы его избрали премьер-министром раньше на выборах, он мог бы предотвратить войну России против Украины. В частности, он заявил, что призвал бы Украину стать членом НАТО. Бывший премьер считает, что подход к Украине был «хронически двусмысленным».

«Украина – часть Запада или она часть российской сферы влияния? И я думаю, что самое важное, что нам нужно донести до Путина, – это то, что Россия больше не империя и все кончено», – сказал он.

Также он вспомнил империалистическое прошлое Великобритании и добавил, что от империи «практически ничего не осталось». По словам Джонсона, «если вы любите кого-то, отпустите его».

«То, что делает Путин, архаично и варварски, и он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва – ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи, и то же самое касается Украины. Все кончено. Кон-че-но! Больше нет империи, Владимир, ты е...ый идиот! Извините за выражение. Но так оно и есть», – заявил Джонсон.

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