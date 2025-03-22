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Под Белгородом ликвидирован давний враг Украины Ботокс

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  • 22.03.2025, 13:54
Под Белгородом ликвидирован давний враг Украины Ботокс
неонацист Иван Демидов

Он воевал с 2014 года.

Силы обороны Украины ликвидировали известного российского оккупанта — военного преступника и неонациста из группировки «Эспаньола» Ивана Демидова с позывным «Ботокс».

О его смерти первыми сообщили несколько Z-военкоров, вскоре информация была подтверждена на канале «Эспаньолы», передает «Диалог.UA».

«Очень тяжело писать об этом, но Ваня Ботокс вместе с парнями погиб, защищая Белгородскую область», — пишут Z-каналы.

Известно, что оккупант был уничтожен в районе населенного пункта Красная Яруга на Белгородчине, где в последние дни идут очень активные бои. Детали россияне не раскрывают.

Однако 18 марта Z-канал, связанный с ВС России, сообщил об успешном ударе ВСУ по скоплению живой силы и техники в Красной Яруге и больших потерях. Не исключено, что Ботокс попал именно под этот удар. Уроженец Москвы Демидов — давний враг Украины.

Еще в 2014 году он начал воевать на Донбассе в составе оккупационной армии РФ, возглавлял медицинскую службу группировки «Эспаньола».

В перерывах между агрессией против Украины он также участвовал в войнах в Сирии и Ливии в составе группировки «Вагнер».

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