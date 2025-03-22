Под Белгородом ликвидирован давний враг Украины Ботокс 1 22.03.2025, 13:54

неонацист Иван Демидов

Он воевал с 2014 года.

Силы обороны Украины ликвидировали известного российского оккупанта — военного преступника и неонациста из группировки «Эспаньола» Ивана Демидова с позывным «Ботокс».

О его смерти первыми сообщили несколько Z-военкоров, вскоре информация была подтверждена на канале «Эспаньолы», передает «Диалог.UA».

«Очень тяжело писать об этом, но Ваня Ботокс вместе с парнями погиб, защищая Белгородскую область», — пишут Z-каналы.

Известно, что оккупант был уничтожен в районе населенного пункта Красная Яруга на Белгородчине, где в последние дни идут очень активные бои. Детали россияне не раскрывают.

Однако 18 марта Z-канал, связанный с ВС России, сообщил об успешном ударе ВСУ по скоплению живой силы и техники в Красной Яруге и больших потерях. Не исключено, что Ботокс попал именно под этот удар. Уроженец Москвы Демидов — давний враг Украины.

Еще в 2014 году он начал воевать на Донбассе в составе оккупационной армии РФ, возглавлял медицинскую службу группировки «Эспаньола».

В перерывах между агрессией против Украины он также участвовал в войнах в Сирии и Ливии в составе группировки «Вагнер».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com