Под Белгородом ликвидирован давний враг Украины Ботокс

Под Белгородом ликвидирован давний враг Украины Ботокс1
- 22.03.2025, 13:54
Он воевал с 2014 года.
Силы обороны Украины ликвидировали известного российского оккупанта — военного преступника и неонациста из группировки «Эспаньола» Ивана Демидова с позывным «Ботокс».
О его смерти первыми сообщили несколько Z-военкоров, вскоре информация была подтверждена на канале «Эспаньолы», передает «Диалог.UA».
«Очень тяжело писать об этом, но Ваня Ботокс вместе с парнями погиб, защищая Белгородскую область», — пишут Z-каналы.
Известно, что оккупант был уничтожен в районе населенного пункта Красная Яруга на Белгородчине, где в последние дни идут очень активные бои. Детали россияне не раскрывают.
Однако 18 марта Z-канал, связанный с ВС России, сообщил об успешном ударе ВСУ по скоплению живой силы и техники в Красной Яруге и больших потерях. Не исключено, что Ботокс попал именно под этот удар. Уроженец Москвы Демидов — давний враг Украины.
Еще в 2014 году он начал воевать на Донбассе в составе оккупационной армии РФ, возглавлял медицинскую службу группировки «Эспаньола».
В перерывах между агрессией против Украины он также участвовал в войнах в Сирии и Ливии в составе группировки «Вагнер».