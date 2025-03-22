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Новые переговоры в Саудовской Аравии: в Верховной Раде озвучили цели Украины и России

  • 22.03.2025, 19:01
  • 1,956
Новые переговоры в Саудовской Аравии: в Верховной Раде озвучили цели Украины и России

Путин пытается тянуть время.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что будет согласовываться в ходе нового этапа переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

- Украинская делегация будет встречаться с представителями США в Саудовской Аравии, будут продолжать согласовывать перечень объектов, которые прежде всего не могут быть объектами атак со стороны Российской Федерации. Такой перечень подготовлен, и наша делегация везет его в Эр-Рияд, - отметил он в интервью Radio NV. - Наверное, будут еще какие-то договоренности по поводу прекращения огня, но все зависит от позиции нашего врага.

Депутат напомнил, что Украина согласилась на предложение президент США Дональда Трампа о 30-дневном полном прекращении огня, а российский правитель Путин - нет. Вениславский не исключил, что американский лидер может повлиять на Россию:

- Путин пытается тянуть время, он считает, что это затягивание будет играть на руку РФ… Это тактика Путина. Потому я не исключал бы, что действительно все это перейдет в какой-то длительный процесс. Но, с другой стороны, Трамп заявлял о необходимости быстрого прекращения огня. Потому я думаю, что, если Россия будет дальше использовать это как алгоритм своего поведения, то Трамп может воспользоваться болезненными методами для влияния на Россию.

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