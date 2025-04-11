The Telegraph: Британия рассматривает отправку военных в Украину на пять лет 1 11.04.2025, 7:42

Это один из вариантов, которые обсуждают западные союзники.

Великобритания может разместить войска в Украине сроком до пяти лет. Это один из вариантов, которые обсуждают западные союзники.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным британского издания, официальный Лондон рассматривает возможность размещения войск Соединенного Королевства в Украине сроком на 5 лет. Планируется, что такое развертывание должно помочь обучить и восстановить украинскую армию, чтобы предотвратить новую военную агрессию со стороны РФ.

Во время дискуссий между Британией и Францией по «коалиции решительных» был поднят вопрос поэтапного выхода контингента.

Как пишет The Telegraph, согласно плану «одного из ряда вариантов на столе», возглавляемые Европой военные силы будут направлены в Украину, чтобы сначала сдержать Россию от нарушения любой договоренности, и дать украинской стороне «столь необходимую передышку».

Также отмечается, что возможность того, что российский диктатор Владимир Путин решится атаковать западные силы в Украине на фоне актуального положения собственной армии и ее возможностей, французские военные планировщики считают «очень маловероятной».

Согласно плану, «силы успокоения» под руководством Франции и Британии также могут помочь защитить небо и моря Украины.

При этом отмечается, что главной целью развертывания было бы немедленное начало помощи в обучении и восстановлении ВСУ для сдерживания потенциальной следующей российской атаки.

Позже западный контингент должен выходить из Украины поэтапно, а последние войска могут выйти примерно через пять лет, говорится в публикации The Telegraph.

Тут стоит добавить, что руководители британской, датской и немецкой разведок считают, что Путин может быть готов к новой атаке уже через 5 лет.

Британское издание также напомнило заявление премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера в марте, что «значительное количество» стран готово предоставить миротворческие войска в Украину в случае мирного соглашения с Россией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com