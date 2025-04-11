Филькина грамота от Лукашенко Александр Кутицкий, UDF

11.04.2025, 8:58

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Китай быстро поставил диктатора на место.

Придя к власти в 1994 году и основательно переписав Конституцию в 1996 году, Александр Лукашенко наделил себя правом издавать декреты, имеющие силы закона. И долгие десятилетия правил посредством своего «декретного права» без оглядки на «парламент». Но в 2004 году в белорусском нормотворчестве появилась новация – Лукашенко издал Директиву №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

Этим нормативно-правовым актом он поставил в тупик юристов. Ведь о директивах правителя ни в Конституции, ни в законодательстве не было сказано ни слова. Пресс-службе диктатора пришлось даже выступить с отдельным сообщением, разъясняющим суть этого документа.

За все время правления Александр Лукашенко подписал 12 директив. Причем две из них – «О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины» и «О реализации основ идеологии белорусского государства» - увидели свет в марте 2025 года.

Тематика этих документов весьма разнообразна, от дебюрократизации государственного аппарата и повышения эффективности АПК, до приоритетных направлений развития строительной отрасли и недопустимости роста цен.

Пожалуй, самая неожиданная директива – «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой» - была подписана в 2021. Она предусматривала реализацию до конца 2025 года более 50 различных белорусско-китайских проектов.

Среди прочего директива, например, обязывала чиновников «обеспечить привлечения до 2026 года каждой областью и городом Минском в рамках межрегионального сотрудничества не менее 150 млн долларов США прямых китайских инвестиций». Разумеется, сделано это не было. Исключение составляет, пожалуй, Минская область, где расположен белорусско-китайский технопарк «Великий камень».

Директивой предусматривалось «производство совместно с китайскими партнерами художественных фильмов и (или) сериалов, посвященных борьбе с фашизмом и японским милитаризмом». А также создание в индустриальном парке «Великий камень» «регионального центра продвижения традиционной и инновационной китайской медицины».

И вишенка на торте – «создание международного логистического хаба на сухопутном маршруте Китай-Европа посредством функционирования международного логистического консорциума и проработка к 2025 году вопроса о присоединении индустриального парка «Великий камень» к европейской железнодорожной колее 1435 мм со стороны белорусско-польской границы с привлечением корпорации «Китайские железные дороги» и иных заинтересованных».

И если в отсутствии прогресса по вышеперечисленным направлениям можно обвинять региональные власти или нерасторопных чиновников, то тут прямая ответственность лежит на Александре Лукашенко. Спровоцированный белорусскими властями миграционный кризис и активно используемая антипольская риторика привели к тому, что отношения между Варшавой и Минском окончательно разладились.

Дошло до того, что в июле 2024 года польские власти пригрозили полностью перекрыть транзит китайских железнодорожных грузов через Беларусь. Что, разумеется, не входило в планы Пекина по реализации глобальной торговой инициативы «Один пояс – один путь».

В итоге блокада китайских грузов на белорусско-польской границе не состоялась, но осадочек, как говорится, остался…

Но вот что у белорусских властей получилось, так это, как и предусматривалось директивой, повысить статус белорусско-китайских отношений до уровня «железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства».

Но вот только китайцы – это не «братья-россияне», и обменивать свои инвестиции на «поцелуи от Лукашенко» вряд ли станут.

Александр Кутицкий, UDF

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