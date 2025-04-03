В Беларуси вместе с учениями «Запад-2025» пройдут еще три военных тренировки ОДКБ 3.04.2025, 20:38

Военные маневры начнутся в сентябре.

Первые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с войсками (коллективными силами) ОДКБ, которые в 2025 году будут проведены в форме совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство - 2025», состоялись 1-3 апреля в Объединенном штабе ОДКБ. Об этом БелТА сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба Владислав Щегрикович.

В переговорах, проведенных под общим руководством первого заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Хасана Калоева, приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Секретариата ОДКБ и Антитеррористического центра СНГ.

«В ходе штабных переговоров рассмотрены и обсуждены цели, содержание этапов, сроки и районы проведения совместных учений; предварительный состав привлекаемых для участия в учениях органов управления и войск (сил); организация управления, слаживания и всестороннего обеспечения учений; порядок участия в учениях приглашенных в качестве наблюдателей представителей государств, не являющихся членами ОДКБ, и международных организаций; организация показов новых образцов вооружения, военной и специальной техники», - рассказал пресс-секретарь.

Особое внимание в ходе совместных учений планируется уделить поэтапной работе по формированию и слаживанию командований, практической отработке развертывания пунктов управления группировок войск силами и средствами принимающих государств, а также исследованиям вопросов организации управления с задействованием специалистов базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций.

В текущем году учения ОДКБ пройдут в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности. В сентябре в Беларуси будут проведены совместное учение с коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие-2025», специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2025», материально-технического обеспечения «Эшелон-2025», замыслы которых планируется тесно увязать с целями совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025».

В середине октября в Кыргызстане будут организованы оперативный сбор с командованием и командно-штабное учение с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2025». Во второй половине октября в Таджикистане планируется провести совместное учение с миротворческими силами «Нерушимое братство - 2025» и специальное учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2025», которые будут взаимоувязаны с антитеррористическим учением компетентных органов государств — участников СНГ «Содружество-Антитеррор - 2025».

«Мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки будут проводиться в соответствии с утвержденным Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ планом с целью поддержания готовности войск (коллективных сил) ОДКБ к адекватному реагированию на кризисные ситуации и выполнению задач по обеспечению коллективной безопасности», - добавил пресс-секретарь.

По итогам достигнутых в ходе штабных переговоров договоренностей подписан протокол, который направлен установленным порядком в государства — члены ОДКБ для организации дальнейшей работы.

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