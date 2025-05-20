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Синоптики предупредили белорусов о «последних заморозках этой весны»

  • 20.05.2025, 21:55
Синоптики предупредили белорусов о «последних заморозках этой весны»

Когда ждать до -2°С?

Синоптики тематического Telegram-канала «Метеовайб» сообщили, что совсем скоро в Беларусь придет настоящая весна. Однако перед этим нам с вами придётся ещё раз столкнуться с заморозками. По данным специалистов, морозные ночи возможны в это воскресенье, 25 мая, по западу и северо-западу республики.

Так, в конце текущей недели в Беларусь придет антициклон, и дожди прекратятся. Тем не менее, в воскресенье воздух и почва могут замерзнуть до 0..-2°С. «Небольшая их вероятность есть и в понедельник, но это уже будут точно последние заморозки этой весны», — заверили специалисты.

Затем, по их словам, на горизонте вновь замаячит потепление. Однако в период с 22 по 24 мая «серия волновых циклонов с юга» принесет белорусам «значительное количество осадков». Что касается севера страны, там и вовсе возможна их месячная норма. По этой причине, судя по всему, последние звонки у школьников скорее всего будут «подмочены». В первую очередь это касается центра и запада Беларуси, подытожил «Метеовайб».

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