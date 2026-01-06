закрыть
США вывезли Мадуро на «плавучей крепости»

  • 6.01.2026, 12:18
  • 1,720
США вывезли Мадуро на «плавучей крепости»
Фото: Wikipedia

USS Iwo Jima оснащен многоуровневой системой вооружений и ПВО.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро был доставлен в США на военном корабле, который вести 40 тысяч тонн. Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны в Каракасе, после чего вертолетом переправлены на десантный корабль ВМС США USS Iwo Jima, а затем — в Соединенные Штаты, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Генеральный прокурор Пэм Бонди заявила, что Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркоторроризма, ввозе кокаина, незаконном владении пулеметами и взрывными устройствами, а также в заговоре против США. Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social фотографию, на которой, предположительно, запечатлен Мадуро с повязкой на глазах на борту американского корабля.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн назвал операцию одной из самых сложных за последние годы. По его словам, в ней участвовали более 150 самолетов, действовавших в скоординированном режиме по всему Западному полушарию.

Ключевую роль в операции сыграл десантный корабль USS Iwo Jima (LHD-7) — штурмовой корабль класса Wasp, приписанный к базе Норфолк, штат Виргиния. Судно, введенное в строй в 2001 году, названо в честь сражения за Иводзиму во Второй мировой войне.

Корабль водоизмещением более 40 тыс. тонн предназначен для операций Корпуса морской пехоты, способен нести вертолеты, конвертопланы и самолеты вертикального взлета, а также оснащен многоуровневой системой вооружений и ПВО. Именно с его борта Мадуро был передан под американскую юрисдикцию.

