Белорусы встречают освобожденных политзаключенных в Вильнюсе

Белорусы встречают освобожденных политзаключенных в Вильнюсе4
- 19.03.2026, 23:15
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Видеофакт.
В Литву приехала часть освобожденных политзаключенных — 15 из 250 человек. Среди них Екатерина Бахвалова (Андреева», Эдуард Пальчис, Валентин Стефанович, Никита Золотарев и другие. Их встречали белорусы.
Напомним, 19 марта на свободу из колонии вышли 250 политзаключенных. 15 из них отправили в Литву, 235 остались в Беларуси. Это произошло после того как спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул встретился в Минске с Александром Лукашенко.