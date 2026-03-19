Белорусы встречают освобожденных политзаключенных в Вильнюсе 4 19.03.2026, 23:15

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Видеофакт.

В Литву приехала часть освобожденных политзаключенных — 15 из 250 человек. Среди них Екатерина Бахвалова (Андреева», Эдуард Пальчис, Валентин Стефанович, Никита Золотарев и другие. Их встречали белорусы.

Напомним, 19 марта на свободу из колонии вышли 250 политзаключенных. 15 из них отправили в Литву, 235 остались в Беларуси. Это произошло после того как спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул встретился в Минске с Александром Лукашенко.

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