Столкновения в Каталонии: 38 человек ранены 10 1.10.2017, 13:44

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Фото: facebook.com

В Каталонии продолжаются стычки голосующих на референдуме о независимости с испанской полицией.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на очевидцев. По данным El Periódico, 38 человек ранены.

Власти Каталонии выступили с требованием немедленной отставки полномочного представителя правительства Испании в регионе Энрика Мийо, обвинив его в репрессиях.

Фото: facebook.com

Для разгона участников референдума полиция применила резиновые пули. По словам корреспондента издания, резиновые пули были «довольно тяжелые». Он также добавил, что полицейские избивали людей дубинками.

Фото: facebook.com

Помимо обычной полиции, МВД Испании отправило на участки спецназ. Первые инциденты произошли еще до начала голосования. В 8.30 примерно двадцать спецназовцев ворвались в школу Ramon Llull в Барселоне, силой преодолевая сопротивление нескольких сотен избирателей. В 9.30 репортер Europa Press сообщил, что в барселонской школе Freire при вторжении спецназовцев ранение получила пожилая женщина. В 10.30 секретарь казначейства Каталонии Луис Сальвадо опубликовал видео: спецназовцы избивают людей в Сан-Карлос-де-ла-Рапита (провинция Таррагона). Позднее пострадавшие стали публиковать фото из больницы.

Правоохранительные органы блокируют избирательные участки и изымают документы и урны для голосования.

В Жироне спецназ перекрыл вход на избирательный участок Sant Julia de Ramis Жироне, где должен был проголосовать президент Женералитата (глава правительства) Каталонии Карлес Пучдемон. В итоге Пучдемон проголосовал на другом участке.

Фото: facebook.com

Ранее стало известно, что сайт для голосования заблокирован. Об этом «Новой газете» рассказал Эду Тио, организатор голосования на участке расположенном в барселонской школе IOS Drassanas. При этом на многих участках можно проголосовать. Там где регистрационный сайт все еще не работает, список проголосовавших стали вести от руки.

За час за час до объявленного времени открытия участков, советник главы правительства Каталонии Хорди Турулл объявил об изменении правил. В частности, для голосования разрешили использовать даже бюллетени, отпечатанные дома на принтере.

Напомним, что власти Каталонии запланировали провести 1 октября «референдум о независимости» и выходе из состава Испании. Согласно «Закону о проведении референдума о самоопределении Каталонии» (принят каталонским парламентом 06.09.2017, а затем признан «неконституционным» решением КС Испании) избирательные участки должны быть открыты с 9 утра до 20.00.

Перед голосованием прошли аресты каталонских чиновников, были изъяты бюллетени для голосования, а сторонники независимости провели в Барселоне массовые уличные акции.

Каталония – регион на северо-востоке Испании, рядом с границей Франции. Население региона свыше 7 млн человек, более трети из них – этнические каталонцы, говорящие на собственном языке. Столица автономного региона – Барселона.