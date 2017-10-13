Женщина из Вилейки перевела «американскому миротворцу» больше $3000 1 13.10.2017, 8:48

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Она ждала его в гости в Беларусь.

В августе в РОВД Вилейки обратилась местная жительница. На международном сайте знакомств вилейчанка познакомилась с «американским солдатом», служащим в Афганистане с миротворческой миссией. «Военный» рассказал женщине о том, что он вдовец с детьми. А после длительного общения по почте и телефону с помощью онлайн-переводчика, предложил встретиться тет-а-тет.

Но, чтобы прилететь в Беларусь ему нужны были деньги: зарплата на закрытом американском счету, болезнь, сложности с багажом… В общем, когда доверчивая вилейчанка одумалась, далекому ухажеру уже было отправлено свыше 3000 долларов. Работая в Минске, женщина «могла себе позволить такие суммы», передает krai.by сообщение Александра Лубневского, оперуполномоченного отделения угрозыска Вилейского РОВД.

Поняв, что все это грамотный развод, обратилась в милицию. Проверка по делу завершена. Однако раскрыть дело и вернуть деньги в таких случаях крайне сложно. Милиция просит всех граждан сохранять бдительность, особенно в финансовых вопросах.