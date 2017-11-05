Гомельские видеоблогеры «сцепились» с ЖКХ из-за состояния дорог 3 5.11.2017, 12:44

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Видеблогеры из «Роторной жатки» поссорились с коммунальниками из-за плохого состояния дорог во дворах.

Вкратце предыстория в следующем. Один из участников проекта, Виктор Рубцов, а своем автомобиле угодил в яму во дворе. Машина оказалась повреждена, ее пришлось ремонтировать за собственные деньги. Сотрудники ГАИ оформили происшествие как ДТП, соответственно, яма оказалась его причиной. Мужчина обратился в суд с требованием к КЖРЭУП «Советское» устранить потенциальную опасность, пишет gomel.today.

Изначально юрист коммунальной организации пытался даже утверждать, что КЖРЭУП к обслуживанию дорог не имеет никакого отношения, в функции организации входит только «санитарное состояние». Однако в суде выяснилось, что все обстоит ровно наоборот. Суд постановил, что КЖРЭУП «Советское» обязано устранить проблему. Однако по прошествии солидного отрезка времени никаких действий для этого предпринято не было.

«Роторная жатка», задетая, что называется, за живое, посетила организацию, где попыталась выяснить, по какой причине не исполняется решение суда и стоит ли ждать от коммунальников какой-либо активности. В своем фирменном стиле блогеры вступили в диалог с несколькими сотрудниками организации, в результате чего стали известны некоторые любопытные взгляды госслужащих на жизнь и на свое место в ней. Например, юрист КЖРЭУП заявил, что работает в «коммерческой организации», а другие сотрудники утверждали, что их наниматель — не государство или граждане, а — директор.

В конечном итоге на момент выхода ролика яма остается не заделанной и у истории явно будет продолжение. Ну а подробности того, как госслужащие общаются с гражданами, за налоги которых и существуют — в феерическом видеоролике.