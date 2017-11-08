Гомельчанин разоблачил «двойной калькулятор» ЖКХ 8 8.11.2017, 13:22

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Фото: kp.by

Житель Гомеля 10 лет анализирует свои квитанции.

Как в ЖКХ зарабатывать без вреда для клиентов? Белорусских коммунальников предлагают наказывать за «лишние» суммы в жировках, сообщает СТВ.

350 тысяч кВ/часов — перерасход электроэнергии на общую сумму 84 тысячи рублей. Результат плановой проверки Гомельского райжилкомхоза показал: свои сверхрасходы коммунальники включили в себестоимость услуг. Незаконно. Виктор Рунов, начальник управления Комитета государственного контроля Гомельской области: Из-за ненадлежащего содержания сетей были неплотности, и ливневая вода попадала в канализацию. Эти стоки были очищены, а расходы были отнесены на себестоимость услуг для населения. А нужно было отнести на прибыль, остающуюся у предприятия.

Правда, это вовсе не означает, что все издержки переложили на плечи потребителей. От злоупотреблений с себестоимостью основных услуг белорусы надежно защищены едиными тарифами.

Светлана Гончарова, заместитель директора КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»: «Это отразилось только на налоговой нагрузке предприятия исключительно. В квитанциях для населения эти средства не были внесены. В данном случае население не понесло никаких дополнительных затрат на оплату электрической энергии — ту, которую потребило предприятие».

В этом случае ущерб был нанесен исключительно бюджету, который не досчитался — ни много, ни мало — 80 тысяч рублей в виде налогов. И это лишь один эпизод из целого списка нарушений, допущенных коммунальным предприятием.

Для того, чтобы найти несоответствия нормативно-правовой базе в расчетах за услуги «Гомельского райжилкомхоза», специалисты госконтроля больше месяца досконально изучали бухгалтерию предприятия. Рядовой же потребитель такой возможности не имеет. Единственная доступная большинству белорусов аналитика — сравнить свою квитанцию с соседской, а фактически просто поверить цифрам в жировке.

И все-таки есть среди белорусов те, кто строго придерживается принципа «доверяй, но проверяй». Виктор Шувалов уже больше 10 лет тщательно изучает квитанции: сравнивает, анализирует, пытается понять, откуда же берутся цифры.

Народный контролер утверждает: с тех пор, как Министерством ЖКХ была утверждена единая для всех форма жировки, он не получил ни одной, которая на 100% соответствовала бы эталону. Все нужные цифры по своему дому он получает только после письменных запросов: результаты ответов чаще всего неоднозначные.

Виктор Шувалов: «Я попросил в нашем доме человека с высшим образованием экономическим. Говорю: "Ну попробуй ты разобраться, чтоб мне не вникать в эти дела". Начал разбираться: сразу увидел "Материалы, затраты" — 249 рублей, а НДС на материалы — 292. Максимально может быть 20%. А тут не 20%.

Оплата: рабочим начислено 869 рублей, а прочие выплаты — 4429 рублей. Когда он пробовал разбираться: "А кто это и за что получил?" Это коммерческая тайна. И к кому он ни ходил, так никто ничего не рассказал».

Совпадение или нет, но квитанция Виктора Шувалова за последний месяц вообще не содержит никаких данных о затратах коммунальных служб на общее обслуживание его дома. «Депутатские» запросы показали: подобные нарушения носят системный характер. Претензии к расчетам за потребленные коммунальные услуги, начиная с января 2016 года, официально высказали более 1000 потребителей по всей стране.