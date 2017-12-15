Максим Мирович: Коммунистические режимы рушились буквально за несколько часов 1 15.12.2017, 16:02

Максим Мирович

У Беларуси, в конце концов, все получится.

Создатель популярного блога в «ЖЖ» Максим Мирович известен нашему читателю, как автор правдивых статей о жизни в СССР, патриотического репортажа о Слуцком восстании.

Сайт Сharter97.org задал несколько вопросов популярному белорусскому блогеру:

— Вы получили известность, как блогер, который пишет на тематику СССР. В своих публикациях вы показываете жизнь советского человека без прикрас. Почему вас так заинтересовала эта тема?

— Эта тема далеко не единственная в моем блоге, но действительно занимает довольно значительное место. Если вкратце — то мне очень не нравится то, что в последние годы в рунете идеализируется СССР и искусственно нагнетается позитивный образ этой страны, с одной лишь целью — убедить, что несвобода может быть лучше свободы. Увы, но многие верят этим современным россказням про то, как хорошо жилось в СССР, это интегральное свойство человеческой памяти — помнить только хорошее и напрочь забывать плохое.

А особенно смешно наблюдать, как по Союзу начинают «скучать» люди 1990-х годов рождения, приобретая от таких россказней нечто вроде ложных воспоминаний. Они ничего не знают о тотальной нищете и концлагерях, но всем рассказывают, какое в этой стране было чудесное мороженое. Думаю, отчасти так происходит потому, что в системе образования есть большие пробелы — за цифрами и датами, которые зубрят ученики, очень сложно уловить истинное положение вещей в те годы. Не хватает эмпирического опыта и того, что называется «ощущением эпохи». Лично я по этой теме рекомендую всем фильмы эпохи Перестройки, особенно малоизвестные – они очень точно передают типажи и ситуации позднего СССР.

— Какие уроки могут для себя извлечь белорусы из истории советского тоталитаризма?

- Прежде всего то, что белорусам нечего делать в империях – под каким флагом они бы сюда не приходили. Это очень хорошо можно увидеть по истории войн XX века – от так называемой «Гражданской» до интервенции в Афганистан – для белорусов это были по большому счету «чужие войны», в которых люди гибли за интересы больших государственных образований, в которые была инкорпорирована Беларусь. Кстати, как мне кажется – эта мысль проходит красной линией через все «военные» книги Светланы Алексиевич. Может быть, литературные критики через 30 или 40 лет напишут, что книги Алексиевич на самом деле вовсе не о войне и не об Афганистане, а о том, что белорусам нечего делать в империях.

Второй очень важный момент – белорусам нужно, наконец, осознать, что советский тоталитаризм пришел в Беларусь снаружи и не был составной частью развития нашего общества – большевизм был привнесен сюда извне, как вирус – который искусственно разделил общество на «плохих» и «хороших». Возможно, осознание этого факта поможет впредь не играть в чужие игры.

И третий важный момент – это то, что любой тоталитаризм искренне поддерживают не так уж много людей, никаких пресловутых «90% единогласно поддерживающих курс партии и правительства» не существует даже в Северной Корее. Это очень хорошо видно по тому, как падали коммунистические режимы в Восточной Европе – за месяц до их падения официальная статистика рисовала почти 100%-ю поддержку «вождя и учителя», как вдруг все рушилось буквально за несколько часов. Нечто подобное, кстати, произошло и в СССР – в одну ночь была запрещена Коммунистическая партия, и не последовало никаких бунтов – миллионы членов партии, еще вчера плативших партийные взносы, просто выбросили партбилеты и утром пошли на работу:)

– Подходит к концу 2017 год. Что бы вы пожелали белорусам в Новом году?

- Белорусам хочется пожелать побольше денег. Хочется, чтобы наш ВВП и личные доходы граждан стали наконец увеличиваться. Ли Куан Ю, автор «сингапурского экономического чуда» писал, что настоящая демократия начинается там, где есть ВВП в $50.000 на душу населения – и это действительно так и есть. В СССР людям врали про то, что все богачи это злодеи, а нищему пролетариату приписывали какие-то несуществующие в природе достоинства.

В действительности все происходит с точностью до наоборот – бедные общества оказываются наиболее озлобленными, дикими и падкими на пропаганду, тогда как люди в состоятельных странах ведут себя добрее и цивилизованнее, ими сложнее манипулировать.

В общем – зарабатывайте деньги, путешествуйте, не бойтесь учиться новому.

А у Беларуси, в конце концов, все получится.